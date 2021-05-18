Регоператор: мы продолжаем возить мусор бизнеса Томска за счет жильцов

Только 3640 бизнесменов Томска заключили договор на вывоз мусора. При этом, в городе насчитывается только 23 тысячи юридических лиц, говорит представитель «Спецавтохозяйства» Михаил Курилов.
«У нас практически весь бизнес Томска выкидывает свой мусор в баки к жителям. Это тоже одна из причин их переполнения. Мы этот мусор, конечно, возим, но за полтора года ситуация практически не сдвинулась с мертвой точки. Люди не идут на заключение договоров», — рассказал Курилов в разговоре с журналистом ТВ2.
Чтобы как-то повлиять на ситуацию, САХ начал выкладывать в своем аккаунте в Инстаграме названия компаний, у которых договор отсутствует.
В «Черный список» попали Fix Price, «Дамское счастье», Flora Market, ресторан «Итали», кофейня «Счастье есть», Coffe Like, Doner master, сеть магазинов «Золушка».
«Мы кроме того, что выкладываем в Инстаграме, подаем информацию в надзорные инстанции. И тогда к нам приходят и заключают договор. Потому что штрафы существуют», — говорит Курилов.
В случае если у юридического лица нет договора на вывоз мусора, то ему грозит административный штраф до 250 тысяч рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.
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