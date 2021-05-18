Регоператор: мы продолжаем возить мусор бизнеса Томска за счет жильцов

Только 3640 бизнесменов Томска заключили договор на вывоз мусора. При этом, в городе насчитывается только 23 тысячи юридических лиц, говорит представитель «Спецавтохозяйства» Михаил Курилов.





«У нас практически весь бизнес Томска выкидывает свой мусор в баки к жителям. Это тоже одна из причин их переполнения. Мы этот мусор, конечно, возим, но за полтора года ситуация практически не сдвинулась с мертвой точки. Люди не идут на заключение договоров», — рассказал Курилов в разговоре с журналистом ТВ2.