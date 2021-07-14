Регионы Сибири жалуются на нехватку кислорода

Бурятия и Красноярский край жалуются на нехватку кислорода.

Так в бурятской компании «Анико плюс» работают две установки по производству кислорода, вырабатывающие 10 тонн вещества в сутки. Однако этого не хватает: в сутки региону необходимо 18 тонн, сообщают на сайте правительства Бурятии. Сейчас поставки медицинского кислорода осуществляются из Новокузнецка и из Красноярска. В планах стоит отгрузка кислорода из Томска и Новосибирска.

При этом, сам Красноярск столкнулся с нехваткой кислорода. Оказание помощи больницам Красноярского края было организовано силами Минобороны РФ с военного аэродрома в Канске. Ежедневно в госпитали края оттуда отгружается по 350 кг жидкого кислорода, который используется в бортовых системах самолетов для обеспечения жизнедеятельности экипажа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий войсками ЦВО Александр Лапин приказали помочь в обеспечении кислородом медучреждений региона, сообщают РИА «Новости».