Регионы Сибири получили более шести миллиардов рублей на стимулирующие выплаты медикам
В соответствии с апрельскими постановлениями правительства РФ в регионы Сибири поступило 6 млрд 183,24 млн рублей на выплаты медицинским работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Деньги также пойдут на оплату выполнения особо важных работ при непосредственном участии в оказании помощи пациентам с COVID19. Об этом сообщает Сибирский окружной информационный центр.
«Установленные средства должны выплачиваться вовремя и в полном объеме, это безусловный приоритет», — приводятся в сообщении слова полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.
Отмечается, что за март и апрель средства выплачены полностью, также во всех регионах округа в соответствии с поручением главы государства были выплачены в полном объеме стимулирующие надбавки медицинским и иным работникам за работу в апреле с больными коронавирусной инфекцией. В настоящее время в регионах завершаются выплаты стимулирующего характера за май.
Ранее мы сообщали о том, что врачи и работники скорой помощи жалуются на невыплату доплат за работу с COVID-больными.
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