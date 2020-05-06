Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении регионов от уплаты платежей по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021-2024 годах будут выплачивать по 5 % задолженности ежегодно, в 2025-2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения», — говорится в справке к документу.





Деньги, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на борьбу с коронавирусом, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов. Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации.





Томская область должна по кредитам более 13 млрд рублей. Для сравнения: долг Новосибирской области – 29,9 млрд рублей, Красноярского края – 21,9 млрд рублей, Омской области – 21,8 млрд рублей, Кемеровской области – 14,9 млрд рублей.





Доходы бюджета Томской области на середину апреля 2020 года составляли 79,601 млрд рублей, расходы — 82,926 млрд рублей, дефицит — 3,326 млрд рублей, или 5,7 % от расходов. По оценкам властей, бюджет Томской области недополучит в 2020 году 25 млрд рублей из-за коронавируса и падения цен на нефть.