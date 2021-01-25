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25 января,
2021
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Новости

Регионам выделили 4,7 млрд рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 4,7 млрд руб. для стабилизации цен на хлебобулочные изделия, сообщается на сайте правительства. Томской области выделили порядка 30 млн рублей.

Регионам выделили 4,7 млрд рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия

Отмечается, что 1,8 млрд руб. будет направлено на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям, а 2,9 млрд руб. – на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы. Данная мера является частью комплекса мер по сдерживанию цен на продовольствие, разработанного по поручению президента, добавили в правительстве.


По данным Росстата, инфляция в 2020 году составила 4,9%. Продукты питания подорожали на 6,7%, плодоовощная продукция на 17,4%. Лидерами в гонке цен стали сахар-песок, который за год подорожал на 64,5%, и подсолнечное масло (+25,9%). Также выросли цены на крупу и бобовые (на 20,1%), на куриные яйца (15,1%).


Ранее правительство для стабилизации цен на продукты ввело пошлины на пшеницу, подсолнечник, рапс. Минсельхоз и Минпромторг заключили с производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями соглашения, в соответствии с которыми цены на сахар и подсолнечное масло должны быть скорректированы в пятидневный срок со дня их подписания и составить в рознице 46 руб. и 110 руб. соответственно. По данным Минсельхоза, к соглашениям присоединились предприятия, занимающие более 90% рынка подсолнечного масла и около 100% рынка сахара.

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