Регионам выделили 4,7 млрд рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия

Отмечается, что 1,8 млрд руб. будет направлено на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям, а 2,9 млрд руб. – на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы. Данная мера является частью комплекса мер по сдерживанию цен на продовольствие, разработанного по поручению президента, добавили в правительстве.





По данным Росстата, инфляция в 2020 году составила 4,9%. Продукты питания подорожали на 6,7%, плодоовощная продукция на 17,4%. Лидерами в гонке цен стали сахар-песок, который за год подорожал на 64,5%, и подсолнечное масло (+25,9%). Также выросли цены на крупу и бобовые (на 20,1%), на куриные яйца (15,1%).





Ранее правительство для стабилизации цен на продукты ввело пошлины на пшеницу, подсолнечник, рапс. Минсельхоз и Минпромторг заключили с производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями соглашения, в соответствии с которыми цены на сахар и подсолнечное масло должны быть скорректированы в пятидневный срок со дня их подписания и составить в рознице 46 руб. и 110 руб. соответственно. По данным Минсельхоза, к соглашениям присоединились предприятия, занимающие более 90% рынка подсолнечного масла и около 100% рынка сахара.