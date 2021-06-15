Региональные выплаты для семей с детьми автоматически продлили до октября

Региональные пособия семьям с детьми, получение которых зависит от дохода и подтверждается ежегодно, будут продлены автоматически до 1 октября 2021 года.



«Речь идет о таких выплатах, как пособие на ребенка из малоимущей семьи, ежемесячная выплата на третьего и последующего ребенка, компенсация за детский сад и ЕДВ на оплату коммунальных услуг малообеспеченным многодетным семьям», — пояснила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.



Такие выплаты в Томской области получают более 30 тысяч семей с детьми.



Получателям этих пособий не нужно обращаться в центры социальной поддержки: специалисты самостоятельно запросят все сведения и при наличии права назначат пособие на год. Дата подтверждения права на выплату индивидуальна и зависит от дня рождения ребенка или даты оформления пособия.



Если семья оформляет социальные выплаты первый раз, подать документы и заявление можно по предварительной записи в центрах социальной поддержки населения по месту жительства или в МФЦ.



