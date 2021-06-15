Добрые новости
15 июня,
2021
Новости

Региональные выплаты для семей с детьми автоматически продлили до октября

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Региональные пособия семьям с детьми, получение которых зависит от дохода и подтверждается ежегодно, будут продлены автоматически до 1 октября 2021 года.


«Речь идет о таких выплатах, как пособие на ребенка из малоимущей семьи, ежемесячная выплата на третьего и последующего ребенка, компенсация за детский сад и ЕДВ на оплату коммунальных услуг малообеспеченным многодетным семьям», — пояснила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.


Такие выплаты в Томской области получают более 30 тысяч семей с детьми.


Получателям этих пособий не нужно обращаться в центры социальной поддержки: специалисты самостоятельно запросят все сведения и при наличии права назначат пособие на год. Дата подтверждения права на выплату индивидуальна и зависит от дня рождения ребенка или даты оформления пособия.


Если семья оформляет социальные выплаты первый раз, подать документы и заявление можно по предварительной записи в центрах социальной поддержки населения по месту жительства или в МФЦ.


Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.