Региональная социальная доплата к пенсии будет назначаться автоматически

В Томской области региональную социальную доплату к пенсии получают 27 039 человек: 18 856 пенсионеров по старости и 8183 ребенка-инвалида и детей, которым назначена пенсия по потере кормильца.



С 1 января 2022 года эта выплата будет назначаться в беззаявительном порядке на основе данных о доходах, полученных от Пенсионного фонда РФ.



Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается, если общая сумма дохода получателя (пенсия и другие регулярные выплаты) не превышает величины прожиточного минимума пенсионера. В 2021 году это 10 436 рублей. Доплата рассчитывается индивидуально и составляет разницу между доходами и действующим прожиточным минимумом пенсионера.



Сейчас региональная социальная доплата к пенсии назначается в заявительном порядке для получателей пенсии по старости и автоматически — детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена пенсия по потере кормильца.