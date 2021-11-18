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Региональная социальная доплата к пенсии будет назначаться автоматически

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В Томской области региональную социальную доплату к пенсии получают 27 039 человек: 18 856 пенсионеров по старости и 8183 ребенка-инвалида и детей, которым назначена пенсия по потере кормильца.

С 1 января 2022 года эта выплата будет назначаться в беззаявительном порядке на основе данных о доходах, полученных от Пенсионного фонда РФ.  

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается, если общая сумма дохода получателя (пенсия и другие регулярные выплаты) не превышает величины прожиточного минимума пенсионера. В 2021 году это 10 436 рублей. Доплата рассчитывается индивидуально и составляет разницу между доходами и действующим прожиточным минимумом пенсионера. 

Сейчас региональная социальная доплата к пенсии назначается в заявительном порядке для получателей пенсии по старости и автоматически — детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена пенсия по потере кормильца. 

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