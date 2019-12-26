Добрые новости
26 декабря,
2019
1
фото
Новости

Регион выделит 80 млн на благоустройство томских дворов, которые не попали в нацпроект

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Критерии, по которым дворовые территории смогут претендовать на благоустройство за счет регионального бюджета, предложил разработать замгубернатора Евгений Паршуто, пишет «Интерфакс-Сибирь».


«Мы не можем выделять деньги нацпроекта на благоустройство дворов, потому что у нас огромный план по общественным пространствам. В 2022 и 2023 годах планка снижается, почти на 30 %, тогда сможем часть денег использовать. И мы должны конкретизировать все регламенты, как дворы будут попадать, потому что правила игры людям должны быть понятны», — приводит слова Паршуто агентство.


Он уточнил, что уже в 2020 году муниципалитеты области смогут получить региональные средства на благоустройство дворов. Порядок выделения денег согласуют в начале года.

Регион выделит 80 млн на благоустройство томских дворов, которые не попали в нацпроект

«По решению губернатора определена сумма 80 млн рублей. Скорее всего, это будут те дворы, которые имеют проектную документацию. Но мы должны обсудить, какие принципы заложим в будущем в реализацию этой программы. У нас есть федеральные требования: в методике Минстроя одно из условий (попадания дворовой территории в нацпроект - ИФ) – 20 % софинансирование от жителей, но мы же знаем, вряд ли мы этого когда-то добьемся», — добавил замгубернатора.


По информации заммэра Томска Вячеслава Черноуса, сейчас только в Томске проектно-сметную документацию подготовили жители более 20 дворов.


«Но сегодня есть несоответствие еще по одному критерию: жители должны взять содержание благоустроенных дворов на себя. Но у нас есть уже практика, когда жители сначала берут, а потом отказываются от содержания этой территории на общем собрании. А средства на дальнейшее содержание у районных администраций», — цитирует Черноуса «Интерфакс».


ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:


Власти добиваются возвращения дворов в федеральную программу благоустройства
«Три года добиваемся ремонта во дворе»: томичи обратились к Владимиру Путину

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.