Регион выделит 80 млн на благоустройство томских дворов, которые не попали в нацпроект

Критерии, по которым дворовые территории смогут претендовать на благоустройство за счет регионального бюджета, предложил разработать замгубернатора Евгений Паршуто, пишет «Интерфакс-Сибирь».
«Мы не можем выделять деньги нацпроекта на благоустройство дворов, потому что у нас огромный план по общественным пространствам. В 2022 и 2023 годах планка снижается, почти на 30 %, тогда сможем часть денег использовать. И мы должны конкретизировать все регламенты, как дворы будут попадать, потому что правила игры людям должны быть понятны», — приводит слова Паршуто агентство.
Он уточнил, что уже в 2020 году муниципалитеты области смогут получить региональные средства на благоустройство дворов. Порядок выделения денег согласуют в начале года.
«По решению губернатора определена сумма 80 млн рублей. Скорее всего, это будут те дворы, которые имеют проектную документацию. Но мы должны обсудить, какие принципы заложим в будущем в реализацию этой программы. У нас есть федеральные требования: в методике Минстроя одно из условий (попадания дворовой территории в нацпроект - ИФ) – 20 % софинансирование от жителей, но мы же знаем, вряд ли мы этого когда-то добьемся», — добавил замгубернатора.
По информации заммэра Томска Вячеслава Черноуса, сейчас только в Томске проектно-сметную документацию подготовили жители более 20 дворов.
«Но сегодня есть несоответствие еще по одному критерию: жители должны взять содержание благоустроенных дворов на себя. Но у нас есть уже практика, когда жители сначала берут, а потом отказываются от содержания этой территории на общем собрании. А средства на дальнейшее содержание у районных администраций», — цитирует Черноуса «Интерфакс».
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