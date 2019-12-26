Регион выделит 80 млн на благоустройство томских дворов, которые не попали в нацпроект

Критерии, по которым дворовые территории смогут претендовать на благоустройство за счет регионального бюджета, предложил разработать замгубернатора Евгений Паршуто, пишет «Интерфакс-Сибирь».





«Мы не можем выделять деньги нацпроекта на благоустройство дворов, потому что у нас огромный план по общественным пространствам. В 2022 и 2023 годах планка снижается, почти на 30 %, тогда сможем часть денег использовать. И мы должны конкретизировать все регламенты, как дворы будут попадать, потому что правила игры людям должны быть понятны», — приводит слова Паршуто агентство.





Он уточнил, что уже в 2020 году муниципалитеты области смогут получить региональные средства на благоустройство дворов. Порядок выделения денег согласуют в начале года.