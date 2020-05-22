Редкого дальневосточного леопарда привезут в Новосибирский зоопарк из Москвы

Потомка дальневосточного леопарда Николая, который был первым за 60 лет хищником, перемещенным из леса в зоопарк, привезут из Москвы в Новосибирский зоопарк. Там зверя включат в программу размножения. По данным РГО, в мире осталось около 50 особей этого вида.

Отправка животного состоится, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Леопард, которого мы ждем, очень важен с точки зрения генетического разнообразия, – пишут в группе зоопарка . – Его отцом является самец по имени Николай, который стал первым за последние 60 лет дальневосточным леопардом, перемещенным из леса в зоопарк. Он был годовалым котенком, когда его нашли российские пограничники. У леопарда была сильно повреждена лапа, и даже после успешного лечения его нельзя было вернуть в природу.

В Новосибирском зоопарке уже есть 10-летний самец дальневосточного леопарда по имени Кадрон. Кадрон родился 21 мая 2010 года в зоопарке «Парк кошек» французского города Неслес, а в Новосибирск его привезли в 2012 году.

Кадрон – красивый и сильный самец 10 лет для дальневосточных леопардов – это возраст зрелости, – добавляют в зоопарке. – В зоологических парках дальневосточные леопарды живут значительно дольше, чем в природе. Мы надеемся, что у нашего Кадрона впереди еще долгие годы жизни.

Дальневосточные леопарды в мире обитают в основном на территории России, в Приморском крае, и в Китае. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось около 35 животных, а сейчас, по данным Российского географического общества, численность мировой популяции дальневосточного леопарда не превышает 50 особей. В зоопарках России дальневосточные леопарды размножаются только в Москве и в Новосибирске.

В Новосибирске первая пара дальневосточных леопардов сформировалась в 1990 году. С 1994 года на свет появилось 49 детенышей. По достижении определенного возраста их отправляли в другие зоопарки. На сегодняшний день потомки новосибирских леопардов живут в Украине, Японии, Молдавии, Великобритании и США. Всего в зоопарках мира содержится 289 дальневосточных леопардов.





Узнать больше о дальневосточных леопардах можно на сайтах Новосибирского зоопарка и Всероссийского общества охраны природы.





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