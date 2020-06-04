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04 июня,
2020
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Новости

Редкий хантавирус обнаружили томские ученые в регионе

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Сотрудники Биологического института ТГУ в ходе совместных исследований со специалистами новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые выявили наличие редкого и малоизученного хантавируса Аltai в Томской области. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Редкий хантавирус обнаружили томские ученые в регионе
Фото: предоставлено пресс-службой ТГУ

«Переносчиком опасного заболевания оказалась бурозубка – один из видов землероек. Инфицирование происходит при контакте с мелкими млекопитающими и продуктами их жизнедеятельности. Как правило, заражение человека в Евразии заканчивается развитием геморрагической лихорадки с почечным или легочным синдромом», — говорится в пресс-релизе.


Хантавирус обнаружили в ходе исследования насекомоядных, так как переносчиком могут выступать не только традиционные рыжая полевка и полевая мышь, но и другие млекопитающие. Пробы, собранные в нескольких районах Томской области, показали, что в отдельных местах носителями могут быть до 50 % бурозубок.


Ученые продолжают исследование потенциальных переносчиков хантавирусов, чтобы выделить геном редкого вируса и описать его. Это необходимо для понимания происхождения возбудителя, разработки тест-систем, а главное – поиска способов лечения инфекции, которую он может вызывать.


По словам сотрудника лаборатории мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ Александра Жигалина, в группу риска входят владельцы дачных участков, частных домов, сборщики дикоросов, рыбаки, охотники, туристы и те, кто часто отдыхает на природе.


На данный момент известно более 40 видов хантавирусов, зафиксированы лишь единичные случаи передачи от человека к человеку. По данным ученых, чаще всего вспышки заболеваний хантавирусными инфекциями возникают весной, летом и в начале осени, когда увеличивается численность носителей возбудителя.

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