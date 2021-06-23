Редких уток савок, выращенных в неволе, выпустили в дикую природу в Новосибирской области

Две пары краснокнижных савок, выращенных в неволе, выпустили в дикую природу на озеро в городе Карасук. Утки вылупились из яиц, собранных в прошлые годы на брошенных кладках. Сотрудники Карасукского биологического стационара вывели их в искусственных условиях.

Первых птенцов в стационаре вывели еще в 2008 году, сообщает экологический центр «Стриж». Через несколько лет повзрослевшие птицы уже стали размножаться в неволе самостоятельно, сейчас их популяция насчитывает несколько десятков. Лето савки проводят в Карасукском биологическом стационаре, зиму — в Новосибирском зоопарке. Большинство уток из этой группировки успешно размножается.

В рамках соглашения между экологическим центром «Стриж», Новосибирским зоопарком и Институтом систематики и экологии животных СО РАН с 2018 года ученые и экологи отрабатывают технологии выпуска и адаптации выращенных в неволе савок к жизни в дикой природе.

Для первого в 2021 году выпуска савок выбрали взрослых птиц, готовых к размножению. Самцы демонстрировали токовое поведение, а самки начали набирать массу, что характерно для уток перед откладкой яиц. Специалисты подобрали удобное место, где можно подойти к воде и максимально безопасно выпустить птиц. Отслеживать выпущенных на валю савок будут по цветным ошейникам. На озере, где выпустили уток, специалисты каждый день будут следить за присутствием савок на водоемах и искать их гнезда.