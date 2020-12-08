Редакция АН ТВ2 подвела итоги конкурса комментариев о круглой льдине на Ушайке

Чуть раньше мы попросили наших подписчиков в социальных сетях выдвинуть свои гипотезы на тему происхождения и назначения льдины-карусели. Каких только версий не возникло у наших комментаторов: это и объект инопланетного происхождения, и проделки уточек – обитателей речки, и коронавирус, который попал в Сибирь, замёрз и растерял свои короны.

А вот варианты (орфография и пунктуация авторов сохранена):





ВКонтакте:



Рома Нескромный:





Лёд в Ушайке обнулился!



Катерина Шмидт:





Вход в антиковидный портал





Олеся Курилова:





где то на белом свете

там,где всегда мороз

крутят ночами соседи

под Ушайкой ось

**

Что-то хотят наладить,

в мэрии починить..

то ли напечь оладий,

мэра ль освободить?





Одноклассники:



Наталья Дрёмина: В полнолуние Луна решила задержаться в Томске.



Алексей Крюков: Да это рубль с площади новособорной прикатился



Стешана Гаврилова(Поротникова):



Наковал мороз ледок

Мы построили каток

На коньках будем кататься,

Больше трёх не собираться!



Aleks Lait: Это короновирус, который от Сибирской зимы не только побелел, но и все короны в миг растерял.





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Светлана Арсентьева:



Черной ночью черный кот

Ждал волшебный вертолет. На Ушайке цель чертил,

Выпив баночку чернил.

Утром рассвело и вдруг

Получился белый круг!





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nailtugushev911





Далеко-далеко, у истоков реки Ушайки, жила семья сказочных великанов. В один из холодных, но очень солнечных, дней, на берегу реки, решили они приготовить свои любимые зимние пельмешки из снега. Вооружившись большими стаканами, начали они вырезать круги. Самый младший из великанов - Томик - тоже вызвался помочь (он очень старался, ведь последний раз зимние пельмешки были целых 10 месяцев назад!). Засмотревшись на то, как чудесное декабрьское солнышко переливается на снежном настиле, Томик не заметил, как одна из его заготовок упала в реку и поплыла вниз по течению. Вскоре ее прибило к берегу у Аптекарского моста, но городские жители так и не догадываются, что это - дело рук маленького Томика, который очень хотел помочь своей маме.



olya.valerievna





Коронавирус спрятал свои щупальцы и покидает наш город. 😊



mvhelena





По реке херню мотало

Изо льда - не из металла

Любят СМИ сто раз на дню

В новость обратить херню



ninavalerjevna





Здравствуйте. Изначально, возможно, льдина круглой и не была. Скорее всего, у одной из уточек был день рождения, и вся стая пела "каравай", плавая вокруг именинницы, восседаюдей на этой льдине



Стихов, мнений и гипотез в комментариях было очень много, в итоге, как и обещали, мы выбрали комментарии, которые больше всего понравились редакции. В их число вошел и комментарий, набравший наибольшее количество лайков в инстаграме ТВ2. Он в итоге и стал победителем:



От пользователя ya_ok_ti_ok_





Предположительно, это явление в российской политической природе достаточно новое. Впервые оно было обнаружено в 2013 году сразу в трех региональных центрах страны. Российские ученые института изучения глаз в сфере политики (МГУ) дали ему называние "Глаз губернатора". Дело в том, что, когда губернатор редко появляется на вверенной ему территории, мистическим образом в городе появляется подобный "глаз", посредством которого якобы можно следить за порядком и делами области, чтобы не случилось чего.





Наша подписчица с ником ya_ok_ti_ok_ получила Instagram больше всех лайков за свою версию появления круглой льдины и поэтому она получает наша фирменную кружку!



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