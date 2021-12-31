Редакция ТВ2 поздравляет всех с Новым 2022 годом! Видео

Вот и подходит к концу 2021 год. Он был очень непростым, но богатым на события. Они шокировали нас, порой заставляли плакать, переживать, а иногда и улыбаться, когда случалось что-то хорошее. Оно ведь тоже случалось. Несмотря ни на что. Правда ведь?

За прошедший год мы немного обновили дизайн нашего сайта, сняли для вас несколько фильмов, написали около шести тысяч материалов. Какие-то из них были просто новостями, в каких-то мы рассказывали о проблемах нашего города, области, страны, какие-то были просто полезными, мы надеемся.

И мы рады, что вы каждый день остаетесь с нами. Что звоните в редакцию, шлете реакции в директ Инстаграма и оставляете письма на почте (не всегда электронной, кстати). А еще узнаете нас на улице и спрашиваете про то, как у нас дела. Спасибо вам за это! Спасибо за поддержку! Без нее нам было бы очень трудно. За прошедший год с помощью донатов вы перевели для нас больше миллиона рублей. Эти деньги мы потратили на реализацию новых идей и обновление оборудования. Например, приобрели камеру, на которую снят ролик, что размещен ниже.

Пожелаем друг другу, чтобы в Новом 2022 году было больше хороших новостей. Пусть 2021-й заберет с собой в прошлое все плохое и оставит только хорошее и нужное. В любом случае — не унываем, нет ничего бессмысленнее уныния! Поддерживаем друг друга, говорим побольше добрых слов своим близким. Пусть наступающий 2022 год станет для каждого годом хороших человеческих отношений, тепла и радости.

Мы любим вас!

С Новым годом!