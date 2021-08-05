{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Red Wings подала заявки в Росавиацию на софинансирование маршрута из Томска в Пермь
Новости

Red Wings подала заявки в Росавиацию на софинансирование маршрута из Томска в Пермь

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Авиакомпания Red Wings подала заявку на софинансирование нескольких маршрутов из Перми. Предполагается, что самолеты будут летать в Томск, Астрахань, Красноярск, Мурманск, Махачкалу и  Омск.  Вылеты будут совершаться из аэропорта Большое Савино. Об этом сообщает портал 59.RU.

«Авиаперевозчик уже подал заявки в Росавиацию для участия в программе по софинансированию маршрутов в рамках постановления 1242 по направлениям: Астрахань, Красноярск, Томск, Мурманск, Махачкала, Омск, — пишет портал со ссылкой на Минтранс Пермской области. — В случае принятия Росавиацией положительного решения и включения маршрутов в перечень субсидируемых в 2021 году, они будут субсидироваться из бюджета Пермского края с софинансированием из федерального бюджета».

Подписание документа позволит развивать маршрутную сеть пермского аэропорта и сделает авиаперелеты более доступными.

Авиакомпания Red Wings планирует стать базовой для аэропорта Большое Савино и выстраивать в Перми широкую сеть из десятков российских и международных направлений.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.