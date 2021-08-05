Red Wings подала заявки в Росавиацию на софинансирование маршрута из Томска в Пермь

Авиакомпания Red Wings подала заявку на софинансирование нескольких маршрутов из Перми. Предполагается, что самолеты будут летать в Томск, Астрахань, Красноярск, Мурманск, Махачкалу и Омск. Вылеты будут совершаться из аэропорта Большое Савино. Об этом сообщает портал 59.RU.

«Авиаперевозчик уже подал заявки в Росавиацию для участия в программе по софинансированию маршрутов в рамках постановления 1242 по направлениям: Астрахань, Красноярск, Томск, Мурманск, Махачкала, Омск, — пишет портал со ссылкой на Минтранс Пермской области. — В случае принятия Росавиацией положительного решения и включения маршрутов в перечень субсидируемых в 2021 году, они будут субсидироваться из бюджета Пермского края с софинансированием из федерального бюджета».

Подписание документа позволит развивать маршрутную сеть пермского аэропорта и сделает авиаперелеты более доступными.

Авиакомпания Red Wings планирует стать базовой для аэропорта Большое Савино и выстраивать в Перми широкую сеть из десятков российских и международных направлений.