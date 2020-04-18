Ребенок заразился коронавирусом в Новосибирске

В Новосибирске впервые заболел коронавирусом ребенок, сообщает оперштаб по Новосибирской области. Всего в регионе зафиксировали 86 заболевших.

За сутки в Новосибирской области зафиксировали 10 случаев заражения коронавирусом. Впервые в регионе диагноз подтвержден у ребенка — он находится в детской больнице № 3. Всего там с подозрением на коронавирус лежат 28 детей.





Власти добавили: двое пациентов выезжали в Москву и Санкт-Петербург, четверо контактировали с ранее выявленными зараженными. Четверо новых заболевших никуда не выезжали и ни с кем не контактировали.



Коронавирусная инфекция зафиксирована в Новосибирске, Бердске, Кольцово, в Новосибирском, Убинском и Карасукском районах. В Новосибирской области выздоровели 16 человек, двое скончались.





Всего в России, по официальным данным, заболели почти 36 тыс. человек, 313 погибли, 3 тыс. выздоровели.





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