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18 апреля,
2020
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Новости

Ребенок заразился коронавирусом в Новосибирске

ТВ2
ТВ2
36 минут назад

В Новосибирске впервые заболел коронавирусом ребенок, сообщает оперштаб по Новосибирской области. Всего в регионе зафиксировали 86 заболевших. 

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

За сутки в Новосибирской области зафиксировали 10 случаев заражения коронавирусом. Впервые в регионе диагноз подтвержден у ребенка — он находится в детской больнице № 3. Всего там с подозрением на коронавирус лежат 28 детей.


Власти добавили: двое пациентов выезжали в Москву и Санкт-Петербург, четверо контактировали с ранее выявленными зараженными. Четверо новых заболевших никуда не выезжали и ни с кем не контактировали. 

Коронавирусная инфекция зафиксирована в Новосибирске, Бердске, Кольцово, в Новосибирском, Убинском и Карасукском районах. В Новосибирской области выздоровели 16 человек, двое скончались.


Всего в России, по официальным данным, заболели почти 36 тыс. человек, 313 погибли, 3 тыс. выздоровели.


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