Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе Томск – Мариинск

Авария, в которой пострадали три человека, включая одного ребенка, произошла на трассе Томск — Мариинск, сообщает областная поисково-спасательная служба.

По данным ведомства, сообщение о столкновении двух автомобилей поступило дежурному в 11:10 воскресенья, 7 ноября.

«Прибывшие на место спасатели обнаружили, что у водителя одного из автомобилей зажаты ноги. На пассажирском сиденье был ребенок десяти лет, предположительно, с травмой ноги. У водителя второго автомобиля, предположительно, травма грудной клетки», — говорится в сообщении.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента открыли задние двери и вытащили мужчину с ребенком. Затем пострадавших передали сотрудникам скорой помощи для осмотра.