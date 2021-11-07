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Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе Томск – Мариинск

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Авария, в которой пострадали три человека, включая одного ребенка, произошла на трассе Томск — Мариинск, сообщает областная поисково-спасательная служба.

Автор:  пресс-служба Томской ПСС

По данным ведомства, сообщение о столкновении двух автомобилей поступило дежурному в 11:10 воскресенья, 7 ноября. 

«Прибывшие на место спасатели обнаружили, что у водителя одного из автомобилей зажаты ноги. На пассажирском сиденье был ребенок десяти лет, предположительно, с травмой ноги. У водителя второго автомобиля, предположительно, травма грудной клетки», — говорится в сообщении.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента открыли задние двери и вытащили мужчину с ребенком. Затем пострадавших передали сотрудникам скорой помощи для осмотра.

Автор:  пресс-служба Томской ПСС
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