Ребенку, которого травмировал уличный тренажер в Томске, выплатят 550 тысяч компенсации

Прокуратура Ленинского района Томска проводила проверку после публикации Агентства новостей ТВ2 о том, что пятилетний ребенок получил травмы после падения на него штанги от тренажера на спортивной площадке стадиона «Юность».

Отец мальчика Сергей Абрамов рассказывал, что 10 апреля 2021 года гулял с семьей на стадионе. Он сам был с коляской и младшим сыном, жена гуляла на площадке со старшим. «Слышу громкий металлический гул и крик. На сына упала штанга на спортивной площадке. Эта штанга похожа на турник, он решил подтянуться, и конструкция упала ему на живот. Мы поехали в детскую больницу на улице Олега Кошевого. УЗИ показало разрыв печени. Сейчас сын вторую неделю находится в отделении. Ему нельзя ходить. Он постоянно лежит, ему больно переворачиваться, больно есть, он не встает даже в туалет. Кто-то должен за это ответить. Сколько таких общественных мест в Томске?», — говорил мужчина.

Позже он встречался с руководством спортивного комплекса «Юность», но договоренности они не достигли. Родители написали заявление в полицию, проверку проводил Следственный комитет. Руководство спортшколы предоставляло видеоматериалы и документацию на спортивное оборудование сотрудникам полиции.