Ребенку, которого травмировал уличный тренажер в Томске, выплатят 550 тысяч компенсации

Прокуратура Ленинского района Томска проводила проверку после публикации Агентства новостей ТВ2 о том, что пятилетний ребенок получил травмы после падения на него штанги от тренажера на спортивной площадке стадиона «Юность».
Отец мальчика Сергей Абрамов рассказывал, что 10 апреля 2021 года гулял с семьей на стадионе. Он сам был с коляской и младшим сыном, жена гуляла на площадке со старшим. «Слышу громкий металлический гул и крик. На сына упала штанга на спортивной площадке. Эта штанга похожа на турник, он решил подтянуться, и конструкция упала ему на живот. Мы поехали в детскую больницу на улице Олега Кошевого. УЗИ показало разрыв печени. Сейчас сын вторую неделю находится в отделении. Ему нельзя ходить. Он постоянно лежит, ему больно переворачиваться, больно есть, он не встает даже в туалет. Кто-то должен за это ответить. Сколько таких общественных мест в Томске?», — говорил мужчина.
Позже он встречался с руководством спортивного комплекса «Юность», но договоренности они не достигли. Родители написали заявление в полицию, проверку проводил Следственный комитет. Руководство спортшколы предоставляло видеоматериалы и документацию на спортивное оборудование сотрудникам полиции.
«Установлено, что в апреле 2021 года несовершеннолетний находился на территории спортивного комплекса совместно с родителями и братом. Подойдя к одному из спортивных снарядов – штанге, мальчик взялся за нее руками. В этот момент штанга упала на ребенка, ударив его в область живота. После происшествия несовершеннолетний доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь и зафиксировано причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в прокуратуре по итогам проверки.
Прокурор района направил в суд заявление о взыскании с образовательного учреждения допобразования, в чьем ведении находится спортивная площадка, компенсации морального вреда родителям пострадавшего ребенка. Старший помощник прокурора Ленинского района также настаивала на том, что в случившемся есть вина учреждения, потому что оно не обеспечило безопасную эксплуатацию оборудования на своей площадке. В итоге суд вынес решение о взыскании компенсации морального вреда в размере 550 тысяч рублей.
Сообщалось, что штангу демонтировали. В мэрии говорили, что в спортивной школе №3 имелась вся документация на уличные тренажеры, установленные на территории стадиона «Юность». Также есть акты осмотра всего спортивного оборудования, проведенного в начале апреля. На тот момент тренажер находился в надлежащем состоянии.
«Постоянный контроль за использованием элементов со стороны балансодержателей невозможен. Люди приходят и в нерабочее время, гуляют с детьми, приходят самостоятельно. И то, как правильно они используют тот или иной элемент, мы не сможем уследить», — говорил и.о. начальника управления физической культуры и спорта администрации Томска Евгений Новиков на заседании комитета гордумы по молодежной политике и спорту.