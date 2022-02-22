Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Ребенку, которого травмировал уличный тренажер в Томске, выплатят 550 тысяч компенсации
Новости

Ребенку, которого травмировал уличный тренажер в Томске, выплатят 550 тысяч компенсации

ТВ2 ТВ2

Прокуратура Ленинского района Томска проводила проверку после публикации Агентства новостей ТВ2 о том, что пятилетний ребенок получил травмы после падения на него штанги от тренажера на спортивной площадке стадиона «Юность». 

Отец мальчика Сергей Абрамов рассказывал, что 10 апреля 2021 года гулял с семьей на стадионе. Он сам был с коляской и младшим сыном, жена гуляла на площадке со старшим. «Слышу громкий металлический гул и крик. На сына упала штанга на спортивной площадке. Эта штанга похожа на турник, он решил подтянуться, и конструкция упала ему на живот. Мы поехали в детскую больницу на улице Олега Кошевого. УЗИ показало разрыв печени. Сейчас сын вторую неделю находится в отделении. Ему нельзя ходить. Он постоянно лежит, ему больно переворачиваться, больно есть, он не встает даже в туалет. Кто-то должен за это ответить. Сколько таких общественных мест в Томске?», — говорил мужчина.

Позже он встречался с руководством спортивного комплекса «Юность», но договоренности они не достигли. Родители написали заявление в полицию, проверку проводил Следственный комитет. Руководство спортшколы предоставляло видеоматериалы и документацию на спортивное оборудование сотрудникам полиции.

«Установлено, что в апреле 2021 года несовершеннолетний находился на территории спортивного комплекса совместно с родителями и братом. Подойдя к одному из спортивных снарядов – штанге, мальчик взялся за нее руками. В этот момент штанга упала на ребенка, ударив его в область живота. После происшествия несовершеннолетний доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь и зафиксировано причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в прокуратуре по итогам проверки.

Прокурор района направил в суд заявление о взыскании с образовательного учреждения допобразования, в чьем ведении находится спортивная площадка, компенсации морального вреда родителям пострадавшего ребенка. Старший помощник прокурора Ленинского района также настаивала на том, что в случившемся есть вина учреждения, потому что оно не обеспечило безопасную эксплуатацию оборудования на своей площадке. В итоге суд вынес решение о взыскании компенсации морального вреда в размере 550 тысяч рублей.

Сообщалось, что штангу демонтировали. В мэрии говорили, что в спортивной школе №3 имелась вся документация на уличные тренажеры, установленные на территории стадиона «Юность». Также есть акты осмотра всего спортивного оборудования, проведенного в начале апреля. На тот момент тренажер находился в надлежащем состоянии.

«Постоянный контроль за использованием элементов со стороны балансодержателей невозможен. Люди приходят и в нерабочее время, гуляют с детьми, приходят самостоятельно. И то, как правильно они используют тот или иной элемент, мы не сможем уследить», — говорил и.о. начальника управления физической культуры и спорта администрации Томска Евгений Новиков на заседании комитета гордумы по молодежной политике и спорту.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.