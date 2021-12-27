Ребята из еврейской общины примут участие во всемирном детском конкурсе анимации

В течение двух месяцев ребята еврейской общины (участники проектов Smart J и JFuture) работали над созданием шести мультфильмов. Они писали сценарии, делали видеосъемку, сами монтировали и добавляли спецэффекты. И в эти предновогодние дни, пока томичи подводят итоги, юные мультипликаторы заканчивают озвучку своих работ. Команда Еврейского образовательного центра спешит, чтобы отправить свои работы на Всемирный конкурс-фестиваль на лучший анимационный видеоролик среди участников филиалов Международного образовательного проекта Smart J “Пластилиновый мир”.
Мы делаем мультик вместе с Ваней Гусевым, но еще не придумали название, - рассказывает Саша Снежков. - Это тоже не так-то просто, может быть, даже сложнее, чем придумать сюжет. Тема конкурса "Я меняю мир", поэтому идея нашего мультфильма в том, что папа и сын отправляются на луну, чтобы посадить там деревья. На луне нет жизни, а им очень хочется, чтобы была. Тем самым они меняют не просто мир, а целый космос. По возвращению они занимаются преобразованием нашей планеты. Убирают мусор.
Самое сложное - это процесс съемок. Придумать сюжет, слепить героев, определиться с фонами достаточно легко, но чтобы снять мультик по всем правилам конкурса, нужно приложить колоссальные усилия. Мне кажется, пока мы снимаем мультик, про то, как меняем мир, мир внутри нас тоже меняется, - делится своими мыслями Толя Сидорин.
У меня приключенческий мультфильм. Действие происходит в космосе на неизвестной планете, на которую нападают захватчики-злодеи с Земли. Главный герой - простой космонавт, который всех спасает. По ходу сюжета мир меняется в лучшую сторону, несмотря на все происки злодеев, - рассказывает юный мультипликатор Богдан Крупеня.
Из шести детских мультфильмов 13 января 2022 года путем голосования будет отобран один, который пройдет во второй этап фестиваля. По итогам конкурса дети получают возможность принять участие в международных конкурсах-фестивалях Golden Time Talent ART и AniFestROZAFA и выиграть ценные призы. Фестиваль “Пластилиновый мир” - это платформа не только для развития личности и мастерства каждого из участников, но и пространство для неформального взаимодействия между участниками, их родителями и педагогами.