Ребята из еврейской общины примут участие во всемирном детском конкурсе анимации

Мы делаем мультик вместе с Ваней Гусевым, но еще не придумали название, - рассказывает Саша Снежков. - Это тоже не так-то просто, может быть, даже сложнее, чем придумать сюжет. Тема конкурса "Я меняю мир", поэтому идея нашего мультфильма в том, что папа и сын отправляются на луну, чтобы посадить там деревья. На луне нет жизни, а им очень хочется, чтобы была. Тем самым они меняют не просто мир, а целый космос. По возвращению они занимаются преобразованием нашей планеты. Убирают мусор.