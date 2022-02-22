Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Реакция сетей на признание Путиным ДНР и ЛНР
Новости

Реакция сетей на признание Путиным ДНР и ЛНР

ТВ2 ТВ2

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации вокруг Донбасса. По итогу Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народной республик и уже подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с руководством ДНР и ЛНР.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой уже заявил, что Госдума и Совет Федерации на заседаниях 22 февраля закрепят решение президента РФ о признании ДНР и ЛНР. А пока в сети набирает популярность флэшмоб #НетвойнесУкраиной, предлагаем вам посмотреть на реакцию твиттера.

Заметили пользователи соцсетей и колебания курса доллара на фоне речи президента.

В целом, настроения не очень радостные.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.