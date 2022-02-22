Реакция сетей на признание Путиным ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации вокруг Донбасса. По итогу Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народной республик и уже подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с руководством ДНР и ЛНР.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой уже заявил, что Госдума и Совет Федерации на заседаниях 22 февраля закрепят решение президента РФ о признании ДНР и ЛНР. А пока в сети набирает популярность флэшмоб #НетвойнесУкраиной, предлагаем вам посмотреть на реакцию твиттера.
Заметили пользователи соцсетей и колебания курса доллара на фоне речи президента.
В целом, настроения не очень радостные.
Это я пытаюсь просто жить и заниматься привычными делами, игнорируя новости: pic.twitter.com/MsaL345LkS— Артемий Леонов (@Leonov_mr) February 21, 2022