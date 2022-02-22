Реакция сетей на признание Путиным ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации вокруг Донбасса. По итогу Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народной республик и уже подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с руководством ДНР и ЛНР.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой уже заявил, что Госдума и Совет Федерации на заседаниях 22 февраля закрепят решение президента РФ о признании ДНР и ЛНР. А пока в сети набирает популярность флэшмоб #НетвойнесУкраиной, предлагаем вам посмотреть на реакцию твиттера.