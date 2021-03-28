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28 марта,
2021
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Реабилитация после COVID-19 в Томске: как пройти бесплатно

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Более 1100 жителей Томской области прошли бесплатную реабилитацию после новой коронавирусной инфекции в НИИ курортологии и физиотерапии, в санаториях «Космонавт» и «Ключи». Для жителей региона лечение проводится по полису ОМС. Об этом сообщает пресс-служба облздрава. 

Реабилитация после COVID-19 в Томске: как пройти бесплатно

По информации облздрава, COVID-19 может вызывать повреждения бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, неврологические нарушения, поэтому пациенты проходят комплексную реабилитацию, которая помогает им восстановить активность и вернуться к привычному режиму жизни.

Пациенты получают двигательную реабилитацию (дыхательную гимнастику, кардиотренировки), физиотерапевтические процедуры (спелеотерапию, ингаляции, лазеротерапию, ультразвуковую терапию, электролечебные процедуры, сухие углекислые ванны, при купировании острого воспалительного процесса — галотерапию), массаж, психологическую коррекцию.


В Томском НИИ курортологии и физиотерапии для пациентов доступна как очная, так и онлайн-реабилитация, в которую входят лечебная физкультура под контролем инструктора и занятия с психологом.


Со старта телемедицинской реабилитации в январе помощь получили 69 человек. Еще 56 пациентам, которые не смогли  посещать онлайн-занятия, были высланы видеоролики с записью инструкций по дыхательной гимнастике, психологической ауторелаксации и самоконтролю состояния здоровья во время  физической нагрузки.


«Всех пациентов осматривает мультидисциплинарная команда специалистов: врач физической и реабилитационной медицины, терапевт, невролог, врач лечебной физкультуры. Проводятся необходимые исследования, после чего определяется, в очном или онлайн-режиме будет проходить реабилитация», – сообщил директор НИИ курортологии и физиотерапии, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению Алексей Зайцев.


Получить направление на реабилитацию могут пациенты, у кого после COVID-19 сохраняются одышка, кашель, плохая переносимость физической нагрузки и другие последствия, снижающие качество жизни. Для получения направления необходимо обратиться к терапевту в поликлинику по месту жительства. Оставить заявку на прохождение реабилитации также можно на сайте covidtomsk.ru.


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