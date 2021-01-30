Реабилитация онлайн: как восстановиться после COVID-19 в Томске

Пациенты после COVID-19 могут пройти реабилитацию онлайн, сообщает телеграм-канал «Область Здоровья». Записаться можно на сайте covidtomsk.ru

Перед началом реабилитации пациенты должны пройти осмотр в НИИ курортологии и физиотерапии. На первичной консультации пациентов осмотрят врач физической и реабилитационной медицины, терапевт, невролог, врач лечебной физкультуры, психолог, а также проведут необходимые обследования.





После окончания курса реабилитации пациенты снова приходят на осмотр, на котором оценивают динамику показателей состояния здоровья и, в зависимости от результатов, врачи дают рекомендации по дальнейшим самостоятельным занятиям, включая ссылки на видеоролики по лечебной гимнастике.





Во время онлайн-занятий инструктор по лечебной физкультуре будет следить за правильностью выполнения упражнений, будет контролировать артериальное давление, пульс, сатурацию, степень одышки, а при необходимости корректирует физическую нагрузку. Упражнения позволят улучшить функции дыхания, укрепить сердечно-сосудистую систему. Также в рамках курса пациентов ждут онлайн-занятия с психологом.