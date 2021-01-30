Реабилитация онлайн: как восстановиться после COVID-19 в Томске
Пациенты после COVID-19 могут пройти реабилитацию онлайн, сообщает телеграм-канал «Область Здоровья». Записаться можно на сайте covidtomsk.ru
Перед началом реабилитации пациенты должны пройти осмотр в НИИ курортологии и физиотерапии. На первичной консультации пациентов осмотрят врач физической и реабилитационной медицины, терапевт, невролог, врач лечебной физкультуры, психолог, а также проведут необходимые обследования.
После окончания курса реабилитации пациенты снова приходят на осмотр, на котором оценивают динамику показателей состояния здоровья и, в зависимости от результатов, врачи дают рекомендации по дальнейшим самостоятельным занятиям, включая ссылки на видеоролики по лечебной гимнастике.
Во время онлайн-занятий инструктор по лечебной физкультуре будет следить за правильностью выполнения упражнений, будет контролировать артериальное давление, пульс, сатурацию, степень одышки, а при необходимости корректирует физическую нагрузку. Упражнения позволят улучшить функции дыхания, укрепить сердечно-сосудистую систему. Также в рамках курса пациентов ждут онлайн-занятия с психологом.
Для жителей Томской области, желающих пройти дистанционную реабилитацию, первичная консультация проводится по телефону. Врач заполняет опросный лист, после чего определяет тип реабилитации и назначает время проведения занятий.
Курс рассчитан на 14-16 дней, оставить заявку на прохождение дистанционной реабилитации пациенты могут на сайте covidtomsk.ru.
Реабилитацию на базе НИИ курортологии также можно пройти очно по направлению лечащего врача. В зависимости от состояния здоровья, пациенты проходят реабилитацию амбулаторно, в условиях дневного или круглосуточного стационара.
Всего очную реабилитацию с сентября по декабрь 2020 года прошли 245 пациентов из Томска и районов области.
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