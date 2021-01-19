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19 января,
2021
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РЖД временно отменила поезда в Москву и Адлер

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Компания «Российские железные дороги» временно отменила поезда по направлению Томск-Москва и Томск-Адлер. Такие меры приняты «в связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки». Об этом говорится на сайте РЖД.

РЖД временно отменила поезда в Москву и Адлер

Так, поезд Томск-Москва 28 февраля перестанет ходить из Томска. Из Москвы в Томск перестанет ходить 2 февраля. Поезда в Адлер отменяются с с 25 января по 19 апреля. Из Адлера — с 29 января по 23 апреля по дням курсирования.


Уточняется, что пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за билеты, приобретенные в отмененные поезда. Полный список временно отмененных поездов можно узнать на сайте РЖД.

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