РБК: в России подорожают конфеты и вафли

О планируемом подорожании торговые сети уже уведомили компании «Акульчев» (выпускает под этой маркой венские вафли), «Эссен Продакшн АГ» (конфеты под брендом «35», Cho Ko-Te и др.), а также кондитерская фабрика «Победа».



Причина подорожания — рост цен на сырье. По словам гендиректор группы «Акульчев» Сергея Акульчева, дорожают основные ингредиенты, из которых состоят вафли и другая продукция компании: мука, масло, яйца, джемы в среднем выросли в цене на 50%, сахар — на 120%. Масложировая продукция подорожала в годовом выражении на 100%, какао-порошки — на 30–40%, сахар — на 100%.



У кондитерской фабрики «Победа», по словам ее президента Виталия Муравьева, отпускные цены в среднем выросли на 3% по сравнению с ценами высокого сезона 2020 года, то есть осени. При этом себестоимость продукции из-за подорожания сырья увеличилась в среднем на 10%, отметил Муравьев.



Основные категории кондитерских изделий за год (с марта по март) подорожали в магазинах в среднем на 2,5-8,5 процента. В Минсельхое при этом отмечают, что оснований для дальнейшего существенного повышения стоимости кондитерских изделий нет.

