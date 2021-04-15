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15 апреля,
2021
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РБК: в России подорожают конфеты и вафли

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Российские кондитеры предупредили розницу о росте цен на конфеты и вафли, пишет РБК.

РБК: в России подорожают конфеты и вафли

О планируемом подорожании торговые сети уже уведомили компании «Акульчев» (выпускает под этой маркой венские вафли), «Эссен Продакшн АГ» (конфеты под брендом «35», Cho Ko-Te и др.), а также кондитерская фабрика «Победа».

Причина подорожания — рост цен на сырье. По словам гендиректор группы «Акульчев» Сергея Акульчева, дорожают основные ингредиенты, из которых состоят вафли и другая продукция компании: мука, масло, яйца, джемы в среднем выросли в цене на 50%, сахар — на 120%. Масложировая продукция подорожала в годовом выражении на 100%, какао-порошки — на 30–40%, сахар — на 100%.

У кондитерской фабрики «Победа», по словам ее президента Виталия Муравьева, отпускные цены в среднем выросли на 3% по сравнению с ценами высокого сезона 2020 года, то есть осени. При этом себестоимость продукции из-за подорожания сырья увеличилась в среднем на 10%, отметил Муравьев.

Основные категории кондитерских изделий за год (с марта по март) подорожали в магазинах в среднем на 2,5-8,5 процента. В Минсельхое при этом отмечают, что оснований для дальнейшего существенного повышения стоимости кондитерских изделий нет.

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