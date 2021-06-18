РБК: В Минобороны РФ разработают препарат от коронавируса в виде жвачки

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны начал разработку лекарства против коронавируса в виде жевательной резинки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству, директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич подтвердил информацию.

«Да, работы в данном направлении ведутся», — сказал Борисевич.

Работу ведет 48-й ЦНИИ Минобороны, который ранее совместно с Центром имени Гамалеи участвовал в создании вакцины «Спутник V». По словам источника РБК, специалисты института разрабатывают мукозальную вакцину против COVID-19 в виде жевательных таблеток и пастилы.



«После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции», — сказал источник.