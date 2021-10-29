РБК: В Кремле запланировали отставку губернатора Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин может уйти в отставку, рассказали РБК четыре источника, близких к администрации президента. «Вероятность (ухода) высочайшая», — уточнил один из них. Еще один собеседник также сказал, что вероятность отставки Жвачкина крайне высока. Губернатор Томской области может покинуть свой пост еще до конца этого года, сказали источники, но окончательное решение примет президент. В администрации Томской области это решение никак не комментируют.

Информация об отставке Сергея Жвачкина появлялась и ранее. По информации «Ведомостей» , среди кандидатов на пост губернатора Томской области рассматривается бывший депутат Госдумы от ЛДПР, экс-глава комитета по экономической политике Сергей Жигарев.

Сергей Жвачкин руководит Томской областью с 2012 года. Тогда на эту должность его назначил президент страны Владимир Путин.

В 2017 году он переизбрался на второй губернаторский срок. В ходе выборов Сергея Жвачкина поддержали больше 60% жителей региона, преимущественно северных районов. Тогда второе место занял кандидат от ЛДПР Алексей Диденко, за которого проголосовало почти 20% избирателей.