РБК: У Сибирского федерального округа появился куратор

Премьер-министр Михаил Мишустин определил кураторов регионов из числа вице-премьеров, рассказал РБК источник, близкий к правительству.



Источник в аппарате правительства подтвердил, что распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий подписано и новые полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

Так, Виктория Абрамченко станет куратором Сибирского федерального округа. Сейчас в правительстве она, в частности, отвечает за недропользование, лесное хозяйство и экологию.

«В Сибири сосредоточены основные топливно-энергетические и лесные богатства, но остро стоит вопрос сохранения экологического баланса. «Назначение Абрамченко куратором территории позволит подходить к работе по этим направлениям комплексно, — говорит один из источников РБК. — Вице-премьер родилась в Сибири, хорошо знает округ, который ей предстоит курировать».



Татьяна Голикова, отвечающая за здравоохранение и образование, будет курировать Северо-Западный федеральный округ. Курирующий в правительстве работу Минфина Дмитрий Григоренко будет отвечать за Центральный федеральный округ. Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока. Ранее он курировал Северо-Кавказский федеральный округ, а также Арктику. Юрий Борисов, отвечающий за промышленность и оборонку, будет курировать Уральский федеральный округ. Вице-премьер по ТЭКу Александр Новак станет куратором Северного Кавказа. Марат Хуснуллин, курирующий сейчас в правительстве Крым, будет отвечать за весь Южный федеральный округ. Дмитрий Чернышенко, отвечающий за цифровую трансформацию, инновации и технологическое развитие, станет куратором Приволжского федерального округа.

Ранее президент Владимир Путин во время прямой линии 30 июня сказал, что изменится подход к работе с территориями.

По его словам, такой подход обоснован, поскольку контакт с территориями, погружение в их проблемы будет более прочным, более постоянным. «Надеюсь, это приведет к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться до регионов более осмысленно, более точно и с большим эффектом для территорий», — заявил глава государства.