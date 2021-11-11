РБК: QR-коды станут обязательными для междугородних поездок и посещения общепита

Власти разработали законопроекты, которые сделают обязательным наличие QR-кодов для посещения общественных мест, а также для междугородних и международных поездок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник в Правительстве.

По информации РБК, первый законопроект будет касаться внесения изменений в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Поправки будут действовать до июня 2022 года, а принимать решения о конкретных объектах, для посещения которых вводятся QR-коды, будут региональные власти. При этом планируется, что обязательное наличие у граждан QR-кода, документа о перенесенном ковиде или отрицательном ПЦР-тесте не коснется работы общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости.

Источник издания уточняет, что до 1 февраля 2022 года вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест, а потом такая возможность останется у людей, которые не могут поставить прививку из-за медицинских противопоказаний. Также законопроект обяжет лаборатории передавать результаты ПЦР-тестов на Госуслуги в течение суток.

Также Правительство готовит законопроект, вносящий изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. Эти поправки обяжут граждан иметь с собой подтверждающий вакцинацию QR-код, документ о медотводе или перенесенном коронавирусе при поездке в другой город или за границу. Иностранцы, привитые незарегистрированными в нашей стране вакцинами, смогут использовать при поездке в Россию результаты отрицательного ПЦР-теста.

Издание уточняет, что оба законопроекта готовятся к внесению в Госдуму, вступление в силу будет зависеть от сроков рассмотрения и готовности регионов к введению QR-кодов.