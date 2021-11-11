РБК: QR-коды станут обязательными для междугородних поездок и посещения общепита

Власти разработали законопроекты, которые сделают обязательным наличие QR-кодов для посещения общественных мест, а также для междугородних и международных поездок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник в Правительстве.
По информации РБК, первый законопроект будет касаться внесения изменений в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Поправки будут действовать до июня 2022 года, а принимать решения о конкретных объектах, для посещения которых вводятся QR-коды, будут региональные власти. При этом планируется, что обязательное наличие у граждан QR-кода, документа о перенесенном ковиде или отрицательном ПЦР-тесте не коснется работы общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости.
Источник издания уточняет, что до 1 февраля 2022 года вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест, а потом такая возможность останется у людей, которые не могут поставить прививку из-за медицинских противопоказаний. Также законопроект обяжет лаборатории передавать результаты ПЦР-тестов на Госуслуги в течение суток.
Также Правительство готовит законопроект, вносящий изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. Эти поправки обяжут граждан иметь с собой подтверждающий вакцинацию QR-код, документ о медотводе или перенесенном коронавирусе при поездке в другой город или за границу. Иностранцы, привитые незарегистрированными в нашей стране вакцинами, смогут использовать при поездке в Россию результаты отрицательного ПЦР-теста.
Издание уточняет, что оба законопроекта готовятся к внесению в Госдуму, вступление в силу будет зависеть от сроков рассмотрения и готовности регионов к введению QR-кодов.
Напомним, в Томской области система QR-кодов заработала с 8 ноября. Теперь они нужны для посещения кафе, ресторанов, театров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных учреждений (в том числе бассейнов и фитнес-клубов), парикмахерских, салонов красоты, торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и гостиниц. С 15 ноября QR-коды станут проверять и в кинотеатрах. Альтернативой QR-кодам являются свежий ПЦР-тест, а также справка о перенесенном ковиде за последние шесть месяцев.
10 ноября в Томской области установлен новый антирекорд по числу заболевших за сутки: подтверждено 275 случаев. В целом, с начала пандемии коронавирус подтвердился у более чем 50 тысяч жителей региона. До 1 декабря в регионе действует масочный режим, который с большой долей вероятности будет продлен.