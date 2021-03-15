РБК: Кафе и рестораны предупредили о повышении цен из-за стоимости продуктов

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Кафе, рестораны и заведения фастфуда опасаются, что из-за повышения цен на продукты может увеличиться средний чек заведения, пишет РБК.

Сеть ресторанов русской кухни «Теремок» готовится пересмотреть цены на свои блюда из-за дорожающих продуктов. «В конце марта мы на 1–2 руб. будем вынуждены поднять цены», — сообщил РБК основатель «Теремка» Михаил Гончаров. По его словам, переговоры с ресторанами о повышении цен на продукты поставщики начали еще в декабре.

KFC, по словам ее представителя, периодически корректирует цены на некоторые позиции в меню, но это связано не только со стоимостью ингредиентов, но и с целым рядом рыночных факторов, в том числе и выводом новых блюд. «Макдоналдс» в течение всей пандемии не повышал цены и не планирует этого делать, заверил представитель российского офиса компании.

Повышение цен серьезно влияет на оборот ресторанов, потому что люди начинают меньше их посещать, и предприниматели делают все, чтобы сохранить цены: где-то сокращают закупки, где-то корректируют меню, объясняет президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Сэкономить на продуктах, по его словам, не получится: это главная ошибка во время предыдущих кризисов. Когда не понимающий ситуации ресторатор пытается купить более дешевые продукты, вкус блюда сразу меняется и посетители это чувствуют.