РБК: ЦБ начнет собирать у банков данные обо всех переводах между физическими лицами

Центробанк России направил кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами, согласно которой ЦБ станет запрашивать информацию обо всех P2P-транзакциях, сообщает РБК со ссылкой на источники.
По словам зампреда правления Совкомбанка Олега Машталяра, мониторинг переводов начнется с января 2022 года. В платежной компании QIWI также сказали, что ЦБ собирается периодически запрашивать информацию по этой форме с 2022 года. В ЦБ сообщили, что новая форма отчетности нужна для «оптимизации представления данных банками и получения актуальной информации о платежных услугах».
Кредитные организации обязали включать в отчет все входящие и исходящие переводы между физлицами, которые проводят:
- с карты на карту;
- со счета на счет;
- с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;
- со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;
- через Систему быстрых платежей;
- без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;
- между собственными счетами клиента в одной кредитной организации;
- через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и так далее.
Также это касается трансграничных переводов, то есть когда отправитель или получатель находится за пределами России.
В Банке России отметили, что к P2P-операциям не относятся денежные переводы на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Сведения о каждой операции будут содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и так далее.
Центробанк станет формировать запросы по всем денежным переводам за определенный период, а в отдельных случаях — по отдельным операциям, например, по конкретным картам или по определенным физическим лицам (ID, паспорт, ИНН, телефон).
«Эти данные (которые будет собирать ЦБ. — РБК) могут быть использованы для контроля за серым предпринимательством, когда люди собирают на карту платежи за свои товары или услуги. Государство с какого-то времени может перестать закрывать глаза на то, что, например, сантехники принимают платежи на карту и не уплачивают с доходов налоги», — считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
Сложность передачи таких данных в ЦБ — в том, что они содержатся в различных банковских системах и их автоматизированный сбор затруднителен и требует соответствующих ИТ-доработок, говорит источник в одном из крупных банков. Банкам придется реализовать на своих процессинговых системах процедуру экспорта всех переводов и привязывать к ним персональные данные клиентов, что повысит нагрузку на и без того перегруженные процессинги, предупреждает Назаров. Массив таких данных будет колоссальным и построение его аналитики — это вызов уровня мировых ИТ-гигантов, заключил эксперт.