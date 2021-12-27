РБК: ЦБ начнет собирать у банков данные обо всех переводах между физическими лицами

Центробанк России направил кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами, согласно которой ЦБ станет запрашивать информацию обо всех P2P-транзакциях, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам зампреда правления Совкомбанка Олега Машталяра, мониторинг переводов начнется с января 2022 года. В платежной компании QIWI также сказали, что ЦБ собирается периодически запрашивать информацию по этой форме с 2022 года. В ЦБ сообщили, что новая форма отчетности нужна для «оптимизации представления данных банками и получения актуальной информации о платежных услугах».

Кредитные организации обязали включать в отчет все входящие и исходящие переводы между физлицами, которые проводят:

с карты на карту;

со счета на счет;

с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;

со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;

через Систему быстрых платежей;

без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;

между собственными счетами клиента в одной кредитной организации;

через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и так далее.

Также это касается трансграничных переводов, то есть когда отправитель или получатель находится за пределами России.