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05 августа,
2020
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РБК: 22 % детей в России находятся за чертой бедности

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

По данным Росстата за 2018 год (подобная статистика публикуется с задержкой в два года), почти 23 % российских детей находятся за чертой бедности. Об этом сообщает РБК, отмечая, что самый высокий уровень бедности (около 50 %) приходится на многодетные семьи.

РБК: 22 % детей в России находятся за чертой бедности

Как говорится в исследовании Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности», на которое ссылается РБК, уровень бедности среди детей почти в два раза выше, чем в целом по России: всего в стране, включая детей, количество людей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума в 2018 году составляло 12,6 % населения (18,4 миллиона человек).


Напомним, в 2019 году, согласно данным Росстата, уровень бедности упал до 12,3 %. Всего число людей с доходами ниже прожиточного минимума составило 18,1 миллиона человек. Из них 180 тысяч человек проживают в Томской области. По оценкам властей, уровень бедности в регионе составляет 14,8 %.

РБК: 22 % детей в России находятся за чертой бедности

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