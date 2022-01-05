«Развязывать войны нельзя». Томичка вышла на одиночный пикет с антивоенным плакатом

«Гнетет в последнее время, что появляется информация о возможной войне, и миллионы людей молчат или не воспринимают эту информацию всерьез, — говорит Ася Шулбаева. — У меня антивоенный плакат, я с ним уже выходила на пикеты раньше, только немного переделала. Страшно, что война в головах некоторых людей считается допустимой. У меня на плакате обращение к матерям России — «Матери, почему вы молчите?». Ведь это их сыновей в случае беды будут привозить в цинковых гробах. Во время первой и второй чеченских войн голос матерей был силен».