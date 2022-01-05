«Развязывать войны нельзя». Томичка вышла на одиночный пикет с антивоенным плакатом

Томичка Ася Шулбаева вышла на одиночный пикет с плакатом против войны с Украиной. Так она отреагировала на события, связанные с нарастанием напряженности в российско-украинских отношениях.
«Гнетет в последнее время, что появляется информация о возможной войне, и миллионы людей молчат или не воспринимают эту информацию всерьез, — говорит Ася Шулбаева. — У меня антивоенный плакат, я с ним уже выходила на пикеты раньше, только немного переделала. Страшно, что война в головах некоторых людей считается допустимой. У меня на плакате обращение к матерям России — «Матери, почему вы молчите?». Ведь это их сыновей в случае беды будут привозить в цинковых гробах. Во время первой и второй чеченских войн голос матерей был силен».
Местом одиночного пикета томская активистка выбрала Музей славянской мифологии.
«У славян одни корни, и сюжеты многих картин музея посвящены Киевской Руси, — говорит Ася Шулбаева. — Старые мифы — это замечательно. Но сегодняшние мифы, о том, что мы — один народ, одна страна, кто-то младший брат, а кто-то старший, и старший может диктовать, что делать младшему, на мой взгляд, вредны. Я против сегодняшний мифологии. Мы разные страны».
Напомним, что в ноябре-декабре 2021 года в западных СМИ стали появляться сообщения о наращивании военной техники вблизи российско-украинской границы. 7 декабря президенты России и США провели телефонные переговоры, во время которых Джо Байден предупредил, что в случае вторжения России в Украину Запад предпримет «строгие экономические и другие меры», а Владимир Путин потребовал гарантий того, что НАТО не будет больше расширяться на восток. В конце декабря командование Южного военного округа заявило о возвращении с «полевых занятий» более 10 тысяч военнослужащих. Ожидается, что в январе 2022 года ситуация в Украине, безопасность в Европе и требования Москвы, станут темой международных переговоров.