{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости В мэрии Томска рассказали, почему убрали левый поворот на микрорайон Мокрушинский
Новости

В мэрии Томска рассказали, почему убрали левый поворот на микрорайон Мокрушинский

ТВ2
ТВ2 ТВ2
9 часов назад

Мэрия Томска совместно с сотрудниками ГИБДД рассматривают вариант улучшения движения по транспортной развязке Томск — Тайга на 76 километре. Действующая схема дорожного движения не является окончательной, сообщил исполняющий обязанности начальника департамента капитального строительства администрации Томска Антон Шель.

«Действующая схема дорожного движения «разгрузила» Мокрушинский переезд от транспортных потоков из мкр. Южные Ворота, пос. Зональная станция. Сегодня в час пик затруднения в движении на пути в Томск испытывали жители ул. Нефтяная и мкр. Мокрушинский. Чтобы уйти от этого, мы рассматриваем возможность организации наземного пешеходного перехода и светофора, который даст в определенные интервалы времени "мокрушинцам" преимущество в движении», - отметил Антон Шель. 

Из нововведений в движении по транспортной развязке – отмена левого поворота на  мкр. Морушинский. Это принципиальная позиция ГИБДД и она мотивирована принципами безопасности дорожного движения. Заезд в мкр. Мокрушинский теперь осуществляется через автодорожный тоннель. 

Кроме того, технические недочеты, которые выявились в первые дни эксплуатации транспортной развязки, будут устранены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. Речь идет, в том числе, о размыве откосной части автомобильной дороги в районе автодорожного тоннеля, который образовался вследствие неукрепленного слоя грунта, из-за маленького срока после посева трав. Восстановление откосной части будет выполнено подрядной организацией в ближайшее время.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.