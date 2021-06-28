В мэрии Томска рассказали, почему убрали левый поворот на микрорайон Мокрушинский

«Действующая схема дорожного движения «разгрузила» Мокрушинский переезд от транспортных потоков из мкр. Южные Ворота, пос. Зональная станция. Сегодня в час пик затруднения в движении на пути в Томск испытывали жители ул. Нефтяная и мкр. Мокрушинский. Чтобы уйти от этого, мы рассматриваем возможность организации наземного пешеходного перехода и светофора, который даст в определенные интервалы времени "мокрушинцам" преимущество в движении», - отметил Антон Шель.

Из нововведений в движении по транспортной развязке – отмена левого поворота на мкр. Морушинский. Это принципиальная позиция ГИБДД и она мотивирована принципами безопасности дорожного движения. Заезд в мкр. Мокрушинский теперь осуществляется через автодорожный тоннель.

Кроме того, технические недочеты, которые выявились в первые дни эксплуатации транспортной развязки, будут устранены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. Речь идет, в том числе, о размыве откосной части автомобильной дороги в районе автодорожного тоннеля, который образовался вследствие неукрепленного слоя грунта, из-за маленького срока после посева трав. Восстановление откосной части будет выполнено подрядной организацией в ближайшее время.