В мэрии Томска рассказали, почему убрали левый поворот на микрорайон Мокрушинский
Мэрия Томска совместно с сотрудниками ГИБДД рассматривают вариант улучшения движения по транспортной развязке Томск — Тайга на 76 километре. Действующая схема дорожного движения не является окончательной, сообщил исполняющий обязанности начальника департамента капитального строительства администрации Томска Антон Шель.
«Действующая схема дорожного движения «разгрузила» Мокрушинский переезд от транспортных потоков из мкр. Южные Ворота, пос. Зональная станция. Сегодня в час пик затруднения в движении на пути в Томск испытывали жители ул. Нефтяная и мкр. Мокрушинский. Чтобы уйти от этого, мы рассматриваем возможность организации наземного пешеходного перехода и светофора, который даст в определенные интервалы времени "мокрушинцам" преимущество в движении», - отметил Антон Шель.
Из нововведений в движении по транспортной развязке – отмена левого поворота на мкр. Морушинский. Это принципиальная позиция ГИБДД и она мотивирована принципами безопасности дорожного движения. Заезд в мкр. Мокрушинский теперь осуществляется через автодорожный тоннель.
Кроме того, технические недочеты, которые выявились в первые дни эксплуатации транспортной развязки, будут устранены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. Речь идет, в том числе, о размыве откосной части автомобильной дороги в районе автодорожного тоннеля, который образовался вследствие неукрепленного слоя грунта, из-за маленького срока после посева трав. Восстановление откосной части будет выполнено подрядной организацией в ближайшее время.