«Разрешите нам работать»: руководители фитнес-клубов, тренажерных залов и танцевальных студий обратились к губернатору
Руководители фитнес-центров, танцевальных студий, тренажерных залов, спортивных клубов обратились к губернатору Томской области Сергею Жвачкину с просьбой разрешить их деятельность. По словам руководителей, большинство спортивных учреждений находится на грани банкротства, а меры поддержки, предлагаемые государством, не работают.
«В связи с пандемией и условиями самоизоляции мы несем колоссальные убытки. Уже сейчас известно, что открывшись, нам будет тяжело вернуться на те показатели, на которых мы остановились. Но если нас не откроют в этом месяце, то огромное количество людей останутся без спорта и здоровья», — подчеркивается в обращении.
Закрылись учреждения 26 марта. Сейчас бизнес держится лишь на энтузиазме.
«Сказать, что нам тяжело — это ничего не сказать. Нам вдвойне тяжелее от того, что мы некоммерческая организация и не попадаем под программы поддержки отраслей», — отмечает директор фитнес-центра «Вертикаль» в Северске Галина Синаевская.
«Я сейчас работаю таксистом. У меня четыреста рублей в кармане, — говорит Александр, профессиональный бодибилдер и руководитель клуба Step Up. — Нам надо платить кредиты, на мне их два, на Кристине (соруководитель клуба — прим.ред) еще один. Мы выплачиваем обязательства, не имея дохода с нашего основного вида деятельности, потому что клуб закрыт», — подчеркивает он.
При этом часть регионов России разрешила работу фитнес-центров при соблюдении санитарных условий.
«Неужели сфера спорта настолько вторичная вещь, чтобы с ней так поступать, чтобы поступать с нами. Дайте нам работать и примите меры поддержки, которые поспособствуют тому, чтобы наверстать упущенное. Мы понимаем, что кроме нас самих нам никто не поможет. Рассчитывать нам не на кого. Просто разрешите нам работать», — резюмируется в послании к губернатору.
В Томской области до 23 июня действует режим самоизоляции. При этом, глава регион смягчил первоначальные условия режима, разрешив занятия спортом на свежем воздухе.
Власти подчеркивают, что из-за высокого коэффициента распространения инфекции, регион не может перейти на второй этап снятия карантинных мер. При этом, индекс самоизоляции в Томске составляет 1,5-2 балла (чем выше индекс, тем лучше). В регионе ежедневно фиксируется 50 новых случаев заболевания коронавирусом. Однако власти региона не комментируют информацию об источниках заражения.
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