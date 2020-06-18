«Разрешите нам работать»: руководители фитнес-клубов, тренажерных залов и танцевальных студий обратились к губернатору

Руководители фитнес-центров, танцевальных студий, тренажерных залов, спортивных клубов обратились к губернатору Томской области Сергею Жвачкину с просьбой разрешить их деятельность. По словам руководителей, большинство спортивных учреждений находится на грани банкротства, а меры поддержки, предлагаемые государством, не работают.

«В связи с пандемией и условиями самоизоляции мы несем колоссальные убытки. Уже сейчас известно, что открывшись, нам будет тяжело вернуться на те показатели, на которых мы остановились. Но если нас не откроют в этом месяце, то огромное количество людей останутся без спорта и здоровья», — подчеркивается в обращении. ​

Закрылись учреждения 26 марта. Сейчас бизнес держится лишь на энтузиазме.





«Сказать, что нам тяжело — это ничего не сказать. Нам вдвойне тяжелее от того, что мы некоммерческая организация и не попадаем под программы поддержки отраслей», — отмечает директор фитнес-центра «Вертикаль» в Северске Галина Синаевская.





«Я сейчас работаю таксистом. У меня четыреста рублей в кармане, — говорит Александр, профессиональный бодибилдер и руководитель клуба Step Up. — Нам надо платить кредиты, на мне их два, на Кристине (соруководитель клуба — прим.ред) еще один. Мы выплачиваем обязательства, не имея дохода с нашего основного вида деятельности, потому что клуб закрыт», — подчеркивает он.





При этом часть регионов России разрешила работу фитнес-центров при соблюдении санитарных условий.