Разработка выпускников ТПУ рекомендована к внедрению на предприятиях «Роснефти»

Выпускники ТПУ Иван Аникин и Вячеслав Классен разработали технологию, которая позволяет максимально извлечь остаточные запасы из нефтенасыщенного пласта, сообщает пресс-служба вуза. Методика успешно применяется на Ванкорском месторождении и теперь рекомендована к использованию в дочерних предприятиях «Роснефти».

Вячеслав Классен и Иван Аникин окончили бакалавриат и магистратуру Томского политехнического университета по направлению «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Уже более двух лет они работают в управлении геологического сопровождения бурения скважин в компании «РН-Ванкор». Их проект «Модернизация и применение технологии TAML 3 Lite при зарезке боковых стволов на Ванкорском месторождении» был представлен на научно-технической конференции молодых специалистов «Роснефти». Научная работа победила в секции «Бурение скважин, нефтепромысловый сервис».

«Жюри конференции вынесло нашему проекту вердикт «рекомендовать к внедрению». Это значит, что ее могут опробовать на разных объектах компании. В целом проект посвящен насущной проблематике в текущих сложных условиях разработки залежей. Он направлен на максимизацию доизвлечения остаточных запасов нефти», — рассказывает Вячеслав.

Он уточнил, что технология, связывающая и добычу, и бурение, и разработку, позволяет зарезать в скважине дополнительный ствол. Но при этом в работе сохранятся как новый, так и старые стволы. Это позволит не потерять добычу с материнских стволов и вовлечь область ранее не охваченных разработкой запасов, которые невозможно достать с других новых или старых скважин.

Эта технология уже применяется на Ванкорском месторождении. Результаты опытно-промышленной работы, лабораторных анализов, а также скважинных исследований подтверждают планируемый эффект от сохранения в работе материнского ствола. В дальнейшем молодые специалисты планируют сформировать паспорт повышения производственной эффективности для тиражирования технологии другими предприятиями компании «Роснефть».