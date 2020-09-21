Разработчик «Новичка»: Алексей Навальный будет восстанавливаться около года

Один из разработчиков яда «Новичок» Вил Мирзаянов считает, что для полного восстановления после отравлению Алексею Навальному потребуется около года. Об этом ученый рассказал в прямом эфире канала «Дождь».

Сигналы из нашего головного мозга проходят к нашим органам с помощью белка ацетилхолин. Когда молекула белка прикрепляется к «Новичку», расщепление прекращается, — отметил Вир Мирзаянов, комментируя симптомы отравления Навального. — Вся цель — восстановить ацетилхолин в организме Навального. Ну это конечно требует времени.

Ученый рассказал, что в 1993 году был знаком с человеком, перенесшим отравление «Новичком». У отравившегося были те же симптому, что и у Алексея Навального, но в конечном счете он выздоровел.





В 1992 году Вир Мирзаянов вместе с другим химиком Львом Федоровым опубликовали в «Московских новостях» статью «Отравленная политика». В тексте ученые обвинили власть в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, за что из обоих привлекли за разглашение государственной тайны. Мирзаянова арестовали и поместили в Лефортово, затем отпустили и снова арестовали. В 1994 году уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. После прекращения уголовного дела Вир Мирзаянов занялся политической деятельностью, в 1995 году эмигрировал в США. В 2008 году опубликовал книгу с формулой «Новичка».





Другой разработчик «Новичка» Леонид Ринк заявил, что Вир Мирзаянов занимался не разработкой вещества, а контролем стоков. Ученый также отметил, что симптомы отравления Алексея Навального не похожи на отравление «Новичком». «Я сто раз говорил, его симптомы никак не связаны с "Новичком". Он бы не выжил, если бы это был "Новичок», — цитируют Ринка «РИА Новости».





Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Предполагалось, что Навального могли отравить. Родственники и соратники, которые прилетели в Омск, настаивали на транспортировке Алексея в независимую клинику за границу, однако омские врачи говорили о том, что Навальный должен остаться на лечении в Омске. При этом в Омск тогда уже прибыл самолет, который должен был доставить политика в одну из клиник Германии. Близкие опасались, что за двое суток могут ухудшиться состояние Алексея и затеряться следы вещества, которым предположительно могли отравить политика. Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.





В правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика. Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у Алексея Навального. Позже ФБК сообщил, что отравляющее вещество нашли на бутылке из номера отеля, где останавливался Навальный.





20 сентября Алексей Навальный рассказал в своем Инстаграме, как проходит его восстановление в берлинской клинике после отравления ядом из группы «Новичок». По его словам, сначала он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать.





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