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  3. Разобрал кирпичную стену и пробрался в чужой гараж: томича будут судить за кражу
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Разобрал кирпичную стену и пробрался в чужой гараж: томича будут судить за кражу

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Неизвестный разобрал кирпичную стену одного из гаражей на улице Бирюкова в Томске и проник внутрь. После этого он похитил оттуда электроинструменты и бензогенераторы на общую сумму более 47 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. Все украденное томич продавал.

Это стало известно после того, как в дежурную часть обратился хозяин гаража и сообщил о происшествии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемый — 36-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Следователями ОМВД России по Октябрьскому району Томска возбуждено уголовное дело по преступлению, предусмотренному частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Автор:  пресс-служба УМВД России по Томской области
Автор:  пресс-служба УМВД России по Томской области
Автор:  пресс-служба УМВД России по Томской области
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