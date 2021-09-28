Разобрал кирпичную стену и пробрался в чужой гараж: томича будут судить за кражу

Неизвестный разобрал кирпичную стену одного из гаражей на улице Бирюкова в Томске и проник внутрь. После этого он похитил оттуда электроинструменты и бензогенераторы на общую сумму более 47 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. Все украденное томич продавал.

Это стало известно после того, как в дежурную часть обратился хозяин гаража и сообщил о происшествии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемый — 36-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Следователями ОМВД России по Октябрьскому району Томска возбуждено уголовное дело по преступлению, предусмотренному частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».