Разница в два раза: Росстат сообщил число умерших от коронавируса в Томской области

Росстат опубликовал официальную статистику смертности от коронавируса в январе 2021 года. Ведомство отмечает, что число смертей от ковида по сравнению с декабрем 2020 года уменьшилось.





Так, по данным ведомства, в России за месяц скончались 21 511 человек. Больше 15 тысяч человек, у которых диагностировали COVID-19, умерли от других заболеваний, на развитие которых инфекция «оказала существенное влияние» (2 388 человек) или «не оказала» (8 427).