Разница в два раза: Росстат сообщил число умерших от коронавируса в Томской области

Росстат опубликовал официальную статистику смертности от коронавируса в январе 2021 года. Ведомство отмечает, что число смертей от ковида по сравнению с декабрем 2020 года уменьшилось.
Так, по данным ведомства, в России за месяц скончались 21 511 человек. Больше 15 тысяч человек, у которых диагностировали COVID-19, умерли от других заболеваний, на развитие которых инфекция «оказала существенное влияние» (2 388 человек) или «не оказала» (8 427).
В Томской области региональный штаб на 1 января отчитывался о гибели 218 пациентов с начала пандемии. К 1 февраля их число возросло до 267 человек. Получается, что за месяц по данным оперштаба умерли 49 человек.
Из данных Росстата следует, что за январь 2021 года умерли 119 жителей Томской области, заразившихся ковидом. У 23 жителей региона коронавирус вызвал осложнения, приведшие к гибели. Еще у 77 умерших пациентов также переболели коронавирусом, но к смертельным осложнениям он не привел, говорится в статистике Росстата.
Заместитель губернатора Иван Деев объяснял, чем вызваны расхождения в статистике. В оперативную информацию случай попадает по месту смерти, а в официальную статистику — по месту регистрации.