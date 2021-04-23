Размер социальных выплат на оплату ЖКХ изменится в Томской области

Размеры жилищных субсидий и ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг пересмотрят в мае 2021 года.





Социальные выплаты предоставляются с учетом действующих региональных стандартов.





«На некоторые услуги региональный стандарт увеличен. Например, в Томске, Молчановском и Колпашевском районах. В этом случае получателям будет сделана доплата с января. В отдельных населенных пунктах Бакчарского, Кожевниковского, Шегарского районов стандарт стал ниже, поэтому выплата придет в новом размере», — пояснила начальник областного департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина.





Перерасчет будет сделан автоматически, специального обращения в органы социальной защиты не требуется.





Консультацию по расчету ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг жители районов Томской области могут получить в центрах социальной поддержки населения по месту жительства, томичи — в Центре социальной поддержки населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.



