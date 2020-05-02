Размер идеальной зарплаты россиян уменьшился на фоне пандемии

За последний год размер идеальной зарплаты, по мнению россиян, уменьшился с 66 тыс. до 59 тыс. руб. К такому выводу пришли авторы исследования компании «Сбербанк Страхование жизни», пишет РБК.







В ходе опроса граждан просили ответить на вопрос, какой должна быть зарплата обычного работника, позволяющая обеспечить достойное существование, накопить на крупные покупки, непредвиденные обстоятельства и старость. Как выяснилось, в 35 из 37 городах, в которых проводились исследования, зарплатные ожидания снизились. Исключением стали лишь жители Рязани и Набережных Челнов.



Больше всего снизились ожидания россиян в Москве, Тюмени и Владивостоке. Так, например, если в прошлом году жители столицы называли справедливой зарплату в 99 тыс. руб., то в этом этот показатель составил 78 тыс. руб.



Как отмечается в исследовании, размер достойной зарплаты зависит от возраста участников исследования. Средняя оценка достойной зарплаты у россиян старше 35 лет составляет 56 тыс. руб., а у участников опроса младше 35 лет — 61 тыс. руб.

