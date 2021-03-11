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11 марта,
2021
Новости

Размер детских выплат станет зависеть от доходов семьи

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет будет зависеть от доходов семьи и может составить 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовой информации.


Размер выплаты составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка (чуть больше 5500 рублей).


Однако, если среднедушевой доход семьи с учетом этой выплаты окажется ниже прожиточного минимума, то размер выплаты увеличат до 75% от прожиточного минимума для детей.


Если и в этом случае доход не будет превышать прожиточный минимум на человека, то ежемесячная выплата составит 100% от прожиточного минимума.


В ближайшее время правительству предстоит утвердить новые правила предоставления выплаты.


«При разработке правил 2021 года будут учтены обращения регионов, общественных организаций и граждан, которые поступили в Минтруд России в прошлом году и в первые месяцы 2021 года. Задача правил – обеспечить максимальную адресность выплаты, предусмотрев комплексную оценку нуждаемости, включающую оценку доходов и имущественной обеспеченности граждан, сохранив простой способ получения выплаты: по одному заявлению, поданному в электронном виде или в МФЦ (органах соцзащиты)», — отметили в Министерстве труда.


В ведомстве напомнили, что если ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере – 50% от регионального прожиточного минимума на детей, то теперь оно будет назначаться более адресно.

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