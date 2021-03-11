Размер детских выплат станет зависеть от доходов семьи

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет будет зависеть от доходов семьи и может составить 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовой информации.





Размер выплаты составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка (чуть больше 5500 рублей).





Однако, если среднедушевой доход семьи с учетом этой выплаты окажется ниже прожиточного минимума, то размер выплаты увеличат до 75% от прожиточного минимума для детей.





Если и в этом случае доход не будет превышать прожиточный минимум на человека, то ежемесячная выплата составит 100% от прожиточного минимума.





В ближайшее время правительству предстоит утвердить новые правила предоставления выплаты.





«При разработке правил 2021 года будут учтены обращения регионов, общественных организаций и граждан, которые поступили в Минтруд России в прошлом году и в первые месяцы 2021 года. Задача правил – обеспечить максимальную адресность выплаты, предусмотрев комплексную оценку нуждаемости, включающую оценку доходов и имущественной обеспеченности граждан, сохранив простой способ получения выплаты: по одному заявлению, поданному в электронном виде или в МФЦ (органах соцзащиты)», — отметили в Министерстве труда.





В ведомстве напомнили, что если ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере – 50% от регионального прожиточного минимума на детей, то теперь оно будет назначаться более адресно.