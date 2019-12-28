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28 декабря,
2019
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«Раздают снюс под видом конфет»: новая рассылка в WhatsApp

ТВ2
ТВ2
13 часов назад

Сообщения о том, что Деды Морозы раздают снюс под видом конфет, стали распространяться в WhatsApp. Пришла такая информация и томским родителям. 

«Раздают снюс под видом конфет»: новая рассылка в WhatsApp

«По городу ходят в костюмах Деда Мороза и угощают детей. Пусть ни у кого конфеты не берут. Это новая упаковка снюса. Просьба донести это до детей и их родителей», — говорится в тексте. Для наглядности авторы поста прикрепили фотографии якобы тех самых конфет в яркой упаковке.

«Раздают снюс под видом конфет»: новая рассылка в WhatsApp

При этом в тексте не указаны населенные пункты или названия улиц. Подобные сообщения уже получили жители Новосибирска, Екатеринбурга, Сахалина, Краснодара. В пресс-службе МВД России по Краснодару уже сообщили, что подобные вбросы не соответствуют действительности:  эту информацию не подтвердили ни инспекторы по делам несовершеннолетних, ни сотрудники дежурной части.


Ранее родители пожаловались на случаи продажи либо употребления снюса детьми в школах №№ 3, 4, 5, 11, 16, 31, 35, 54, 55, 56 Томска. Они выступают за то, чтобы их продажу запретили на территории Томской области.

Мэрия Томска решила заключить соглашения с табачными сетями о запрете продажи снюса несовершеннолетним. Инициативу поддержали несколько сетей. Уже достигнута договоренность с руководством ООО «Автотех», владеющим одной из табачных сетей.

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