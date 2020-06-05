Разбитую дорогу в пригороде Томска засыпали переработанным пластиком. Фото

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Переработанным пластиком отсыпали примерно 200 метров дороги у поселка Заварзино в пригороде Томска. Дорога сильно разбита, и сразу, как заканчивается отсыпка пластиком, появляются глубокие ямы и широкая колея.

Кто именно отсыпал дорогу, неизвестно. В компании «Чистый мир», которая занимается дроблением пластика в более мелкие фракции, сказали, что про отсыпку дороги в Заварзино ничего не знают и материал для этого никому не поставляли. Представитель «Чистого мира» и томского экологического движения «Зеленый луч» Мария Дериглазова пояснила, что однородный дробленый материал, который создают в компании, выглядит по-другому, а здесь использовали какую-то смесь пластиков.

Журналист Агентства новостей ТВ2 подтвердил, что в качестве отсыпки использовали не только пластик, но и измельченный металл, и, возможно, резину.

Координатор проекта «Карта убитых дорог», сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Юденко не видит в произошедшем чего-то незаконного. Он рассказывает, что жители отдаленных микрорайонов постоянно просят отсыпать дороги хотя бы асфальтовой крошкой или сколом, который образуется при ремонте дорог и снятия старого асфальта.

«Таких обращений десятки. Это Нижний склад, Спичфабрика, Степановка, улица Чапаева, Черемошники и т.д. Людей замучили ямы, колдобины, провалы, беспросветная грязь и огромные лужи после маломальского дождя. <...> Но порой томичи, не дожидаясь действий властей, сами отсыпают дороги подручными средствами. И такие примеры в Томске уже есть, например, на улице Обручева. И их можно понять: потому что ездить по разбитым дорогам – значит, гробить свой автомобиль. Плюс огромные неудобства испытывают пешеходы, не говоря уже о маломобильных гражданах», — комментирует Юденко ТВ2.



Эксперт отмечает, что законность действий во многом зависит от того, кому именно принадлежит эта дорога.

«Не нужно забывать о том, что важно, в чей собственности находится дорога, кому она принадлежит. Недавний случай в микрорайоне Западный деревни Петрово Томского района, который на днях подробно сообщал портал ТВ-2, — тому пример. Если дорога находится на территории СНТ, дачного, садового товарищества, то в принципе, собственники могут ее отсыпать чем угодно, лишь бы она была безопасной и позволяла передвигаться по ней пешеходам и автомобилистам. Если дорога относится к муниципалитету – тут должна следить за этим делом местная администрация. Но опять же – если местным властям некогда этим заниматься, вполне можно понять жителей, которые за счет собственных средств приводят в порядок дорогу всеми возможными подручными средствами, всем, чем придется» , — говорит Константин Юденко.

Добавим, что несколько лет назад в ОНФ составляли рейтинг неожиданных способов ремонта российских дорог. Среди предложенных способов был ремонт стульями, коврами, кирпичами, грязью и дверью.