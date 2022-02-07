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«Раз болеют дети, то цифры будут расти»: специалист облздрава о новой волне ковида и омикрон-штамме

ТВ2 Валентина Анкудинова

Одной из главных особенностей новой волны коронавируса стало то, что сейчас массово болеют дети. Об этом в рамках прямого эфира рассказала доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по медицинской профилактике областного департамента здравоохранения Юлия Самойлова. 

«Как и у всех новых штаммов, у омикрона есть свои особенности. Это высоко заразный вирус. У него изменился инкубационный период, то есть период, когда человек может заболеть. Раньше мы говорили о 14 днях, теперь это семь дней, а у некоторых еще короче. И, наверное, самая большая проблема в том, что данным штаммом могут болеть дети», — рассказала Юлия Самойлова. 

По ее данным, если от штамма дельта от одного заболевшего могло заразиться пять человек, то при омикроне один человек может заразить 8-10 человек. 

«Сейчас цифра заболевших значительно увеличивается. Нужно понимать, что раз начали болеть дети, а это организованные коллективы, то цифры будут расти. Да, цифры пугающие, но мы понимаем, почему они возникают», — отметила Самойлова. 

Специалист подчеркнула, что ошибочно полагаться на легкое течение омикрона.

«Необходимо понимать, что каждый человек — это индивидуальная личность. Нельзя говорить о том, что омикрон не может вызвать тяжелых форм. Я еще раз повторюсь, что начинают болеть дети. Дети — это абсолютно новая категория с непредсказуемым течением. Тяжело болеют те дети, которые занимаются спортом, у которых хороший, как мы предполагали, иммунитет. У них идет много осложнений. Поэтому естественное формирование иммунитета не должно в данном случае превалировать. Коронавирус в целом, — тяжелое заболевание, которое сопровождается повреждением внутренней стенки сосудов. Поражаются самые мелкие сосуды. К сожалению, если поражается мелкое звено, то это приводит к тому, что повреждаются очень многие органы и системы. Относиться легкомысленно нельзя вообще ни к какому респираторному заболеванию, а к коронавирусу особенно, так как он коварен из-за развития пневмонии и других тяжелых течений». 

Рассказала Юлия Самойлова и том, как работает вакцина от ковида. 

«Сама вакцина не вызывает заболеваний. Она изготовлена таким образом, что там присутствуют определенные антигены, на которых тренируется иммунитет. У него происходит первая встреча с антигеном, который вызывает заболевание. Но это не заболевание, потому что для того, чтобы оно возникло вирус должен начать размножаться. А эти частички, из которых состоит вакцина, не могут соединиться друг с другом».

Отвечая на вопросы, она рассказала, что для ревакцинации от коронавируса можно выбрать как однокомпонентную, так и двухкомпонентную вакцину.

«Главное, чтобы человек создал себе этот бустер. Здесь возникает некоторый диссонанс, потому что многие, сделав прививку, получают QR-код, который действует год. Предполагается, что эта защита будет действовать год и нам ревакцинироваться не надо. Это в обычных условиях, не в период пандемии. Мы  рекомендуем сделать ревакцинацию через 6 месяцев по одной простой причине: напряженность нашего иммунитета резко снижается. У кого-то она сохранится и год, или 9 месяцев, но средняя по статистике цифра - это 6 месяцев», – рассказала Юлия Самойлова.

При этом, все-таки лучше, если при ревакцинации будет использоваться микс вакцин - например, человек в первый раз прививается "Спутником V", а ревакцинируется другой вакциной.

«Здесь каждый вправе выбирать вместе со своими лечащим врачом, какую вакцину использовать. Есть такое понятие как "миксовая вакцинация" - это когда разные вакцины для ревакцинации используются. Может, если бы у нас была доступна какая-та зарубежная вакцина, я бы сказала - выбираете любую, какую хотите, вплоть до зарубежных. Но сейчас у нас их нет, поэтому мы должны вакцинироваться тем, что есть. А ваше право выбрать однокомпонентный препарат или двухкомпонентный. Последний даже больше и сильнее создаст вам защиту, чем однокомпонентный "Лайт". Однокомпонентный в основном для тех людей, у которых ослаблен иммунитет», — прокомментировала специалист.
 
Чтобы снизить темпы заболеваемости, необходимо разорвать цепь передачи инфекции, отметила Самойлова.
«Мы имеем заболеваемость в организованных коллективах — школах, вузах, то есть в коллективах, где люди друг с другом достаточно тесно общаются. Хотим мы или нет, но заболеваемость будет расти. Что касается ограничений, пока у каждого человека не будем сознательного человека к данной ситуации, то мы, наверное, не справимся. Мы не можем за каждым человеком следить, заставлять его носить маску», — резюмировала Самойлова.
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