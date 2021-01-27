Районы Томской области хотят обустроить детские площадки и кладбища за счет инициативного бюджетирования

Областной департамент финансов завершил прием заявок от населенных пунктов на финансирование проектов благоустройства за счет средств «Инициативного бюджетирования». Для обора проектов, которые получат деньги, проходит конкурс.





В этом году департамент получил 103 заявки, сообщили в обладминистрации. Это рекорд за последние четыре года реализации проекта про инициативному бюджетированию. В прошлом году заявок было на 11 меньше. Больше всего заявок (17) направил Первомайский район, 12 — подготовил Парабельский район, 11 заявок – Кожевниковский. В 2021 году комитет конкурса получил заявки от 63 поселений 15 районов и четырех населенных пунктов, входящих в городские округи.





«На конкурс муниципалитеты региона представили 103 заявки. Наибольшее количество заявок (27) подано на реализацию проектов по созданию и обустройству детских игровых площадок, 17 заявок — на реализацию проектов по благоустройству кладбищ, 12 — на ремонт дорог и тротуаров, по 11 — на обустройство мест массового отдыха и ремонт объектов ЖКХ, 7 заявок — на спортивные объекты», — отметили в обладминистрации.





Кроме того, муниципалитеты описывали в заявках ремонт и обустройсто территорий у Домов культуры, либо мунициальных учреждений — 6 проектов, освещение улиц и дорог — также 6 проектов, создание или ремонт памятников и мемориалов участникам Великой Отечественной войны — 5 проектов. Впервые пришла заявка на ремонт сооружения для пожарной безопасности.





«Общая стоимость всех проектов составляет 85,6 млн рублей, запрашиваемый из областного бюджета объем субсидий — 61,6 млн рублей», — сообщили в обладминистрации.





Итоги конкурса проектов подведут до 15 февраля. Список проектов-победителей будет разместят на сайте департамента финансов Томской области. После субсидии из областного бюджета в 40 млн рублей распределят между проектами.





Отметим, проект по инициативному бюджетированию региональный департамент финансов запустил в 2017 году. На конкурс свои проекты могут подавать муниципалитеты численностью населения до 35 тысяч человек. Проекты должны быть направлены на создание, благоустройство или ремонт объектов инфраструктуры.