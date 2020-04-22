Район республики Алтай закрыли из-за COVID-19, обнаруженного у вахтовиков из Томска

Турочакский район Республики Алтай закрыли из-за коронавируса, передает Интерфакс-Сибирь. Ранее в районе выявили два случая заражения коронавирусом у двух рабочих из Томска.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин закрыл Турочакский район для посетителей. Въехать на территорию района или покинуть ее могут только его жители. На границе Турочакского района с Алтайским краем и Кемеровской областью выставлены посты полиции. Движение транзитного транспорта разрешено, однако без остановок, сообщает правительство Республики Алтай.





Коронавирус обнаружили на строящемся частном объекте в Турочакском районе в устье реки Удып. Всего было обследовано 66 рабочих, у двух жителей Томской области 1969 и 1981 годов рождения выявили коронавирус, у остальных строителей результат отрицательный.





Мужчины вернулись обратно в Томскую область еще до подтверждения диагноза. Сейчас заболевшие находятся на карантине, контактов по возвращении в Томскую область у них не было.







В Республике Алтай подтверждено восемь случаев заражения коронавирусом. В Томской области зарегистрированы 37 случаев заболевания коронавирусом, из них четыре человека выздоровели, 33 находятся на лечении.





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