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22 апреля,
2020
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Район республики Алтай закрыли из-за COVID-19, обнаруженного у вахтовиков из Томска

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Турочакский район Республики Алтай закрыли из-за коронавируса, передает Интерфакс-Сибирь. Ранее в районе выявили два случая заражения коронавирусом у двух рабочих из Томска. 

Район республики Алтай закрыли из-за COVID-19, обнаруженного у вахтовиков из Томска

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин закрыл Турочакский район для посетителей. Въехать на территорию района или покинуть ее могут только его жители. На границе Турочакского района с Алтайским краем и Кемеровской областью выставлены посты полиции. Движение транзитного транспорта разрешено, однако без остановок, сообщает правительство Республики Алтай.


Коронавирус обнаружили на строящемся частном объекте в Турочакском районе в устье реки Удып. Всего было обследовано 66 рабочих, у двух жителей Томской области 1969 и 1981 годов рождения выявили коронавирус, у остальных строителей результат отрицательный. 


Мужчины вернулись  обратно в Томскую область еще до подтверждения диагноза. Сейчас заболевшие находятся на карантине, контактов по возвращении в Томскую область у них не было. 


В Республике Алтай подтверждено восемь случаев заражения коронавирусом. В Томской области зарегистрированы 37 случаев заболевания коронавирусом, из них четыре человека выздоровели, 33 находятся на лечении. 


Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


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