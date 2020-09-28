Район под расселение авариек спроектирует автор «Северного парка»

В Томске началось проектирование района для расселения аварийных домов. Уже выбран подрядчик для проектирования жилого комплекса по ул. Федоровского в Томске, где по госзаказу будут построены дома под расселение аварийного жилья.





«Проект выполнит «Архитектурно-Конструкторская Мастерская-3», которая ранее проектировала жилой район Северный Парк, — сказал вице-губернатор Евгений Паршуто. — До 15 декабря должен быть выполнен проект района площадью 27 гектар, а затем после экспертизы и определения подрядчика в 2021 году здесь начнется возведение домов. Помимо жилья, на данной территории необходимо предусмотреть строительство социальных объектов, инженерных коммуникаций и спроектировать улично-дорожную сеть».





Что касается самих домов, они должны быть не ниже 10 этажей, а общая площадь жилых помещений в новостройках — не менее 100 тыс. кв. м.





Государственным заказчиком по исполнению программы расселения аварийного жилья является «Облстройзаказчик». Расселение и строительство ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Томская областьСергей Жвачкинжильенацпроект