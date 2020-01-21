Растения из Ботсада ТГУ можно взять под патронат

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Ботанический сад ищет меценатов для редких растений, привезенных в Томск из разных стран, сообщается на сайте университета.

Вместе с Эндаумент-фондом университета Ботсад запускает несколько проектов, для реализации которых собирает деньги. Доход от благотворительных взносов Ботсад планирует потратить на поддержание коллекций.

«Идея заключается в том, что меценат может взять под патронат редкий объект из коллекции Ботсада, например, самую высокую или самую старую пальму в оранжерее, которые держат первенство среди всех ботанических садов России, – объясняет директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. – Практика патроната развита во многих зоопарках и странах мира, для ботанических садов она пока является новой. На самом деле под «опеку» можно взять не только животное, но и редкие растительные экспонаты и даже собрания, например, коллекцию орхидей, кактусов, азалий или каменистый сад».

Фото: Ботанический сад ТГУ

Дело в том, что содержание ценных растений очень затратное. Например, чтобы поддерживать в порядке самые высокие пальмы (производить обрезку старых листьев и т. д.), СибБС нанимает высотников. Объектами патроната могут стать целые оранжереи. Например, с растениями из влажных тропиков или холодных субтропиков.

Проценты от вложений в Эндаумент-фонд также пойдут на приобретение специализированных удобрений и новых экспонатов растений, их чаще всего привозят из других стран.

В ТГУ отмечают, что в канун 140-летия Ботсад составил план реализации нескольких проектов: детский мини-парк «Дубы-колдуны» и японский сад – особая форма ландшафтного искусства, сложившаяся в Японии несколько лет назад. Для реализации этих идей СибБС планирует использовать краудфандинг.

Фото: Ботанический сад ТГУ