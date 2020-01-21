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21 января,
2020
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Новости

Растения из Ботсада ТГУ можно взять под патронат

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Ботанический сад ищет меценатов для редких растений, привезенных в Томск из разных стран, сообщается на сайте университета.


Вместе с Эндаумент-фондом университета Ботсад запускает несколько проектов, для реализации которых собирает деньги. Доход от благотворительных взносов Ботсад планирует потратить на поддержание коллекций.


«Идея заключается в том, что меценат может взять под патронат редкий объект из коллекции Ботсада, например, самую высокую или самую старую пальму в оранжерее, которые держат первенство среди всех ботанических садов России, – объясняет директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. – Практика патроната развита во многих зоопарках и странах мира, для ботанических садов она пока является новой. На самом деле под «опеку» можно взять не только животное, но и редкие растительные экспонаты и даже собрания, например, коллекцию орхидей, кактусов, азалий или каменистый сад». 

Растения из Ботсада ТГУ можно взять под патронат
Фото: Ботанический сад ТГУ

Дело в том, что содержание ценных растений очень затратное. Например, чтобы поддерживать в порядке самые высокие пальмы (производить обрезку старых листьев и т. д.), СибБС нанимает высотников. Объектами патроната могут стать целые оранжереи. Например, с растениями из влажных тропиков или холодных субтропиков.


Проценты от вложений в Эндаумент-фонд также пойдут на приобретение специализированных удобрений и новых экспонатов растений, их чаще всего привозят из других стран.


В ТГУ отмечают, что в канун 140-летия Ботсад составил план реализации нескольких проектов: детский мини-парк «Дубы-колдуны» и японский сад – особая форма ландшафтного искусства, сложившаяся в Японии несколько лет назад. Для реализации этих идей СибБС планирует использовать краудфандинг.

Растения из Ботсада ТГУ можно взять под патронат
Фото: Ботанический сад ТГУ

«Благотворительные взносы послужат вложением в будущее самих томичей, поскольку развитие Ботсада дает возможность горожанам не только любоваться красотой растений, собранных из разных стран мира, но и получить еще несколько уютных экологичных пространств для отдыха с детьми», — сообщают в вузе.


Стать меценатом может любой человек. Для этого нужно пройти по ссылке и выбрать проект «Поддержка 140-летия Сибирского ботанического сада». Все благотворители вносятся в книгу жертвователей Эндаумент-фонда.

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