Растения из Ботсада ТГУ можно взять под патронат
Ботанический сад ищет меценатов для редких растений, привезенных в Томск из разных стран, сообщается на сайте университета.
Вместе с Эндаумент-фондом университета Ботсад запускает несколько проектов, для реализации которых собирает деньги. Доход от благотворительных взносов Ботсад планирует потратить на поддержание коллекций.
«Идея заключается в том, что меценат может взять под патронат редкий объект из коллекции Ботсада, например, самую высокую или самую старую пальму в оранжерее, которые держат первенство среди всех ботанических садов России, – объясняет директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. – Практика патроната развита во многих зоопарках и странах мира, для ботанических садов она пока является новой. На самом деле под «опеку» можно взять не только животное, но и редкие растительные экспонаты и даже собрания, например, коллекцию орхидей, кактусов, азалий или каменистый сад».
Дело в том, что содержание ценных растений очень затратное. Например, чтобы поддерживать в порядке самые высокие пальмы (производить обрезку старых листьев и т. д.), СибБС нанимает высотников. Объектами патроната могут стать целые оранжереи. Например, с растениями из влажных тропиков или холодных субтропиков.
Проценты от вложений в Эндаумент-фонд также пойдут на приобретение специализированных удобрений и новых экспонатов растений, их чаще всего привозят из других стран.
В ТГУ отмечают, что в канун 140-летия Ботсад составил план реализации нескольких проектов: детский мини-парк «Дубы-колдуны» и японский сад – особая форма ландшафтного искусства, сложившаяся в Японии несколько лет назад. Для реализации этих идей СибБС планирует использовать краудфандинг.
«Благотворительные взносы послужат вложением в будущее самих томичей, поскольку развитие Ботсада дает возможность горожанам не только любоваться красотой растений, собранных из разных стран мира, но и получить еще несколько уютных экологичных пространств для отдыха с детьми», — сообщают в вузе.
Стать меценатом может любой человек. Для этого нужно пройти по ссылке и выбрать проект «Поддержка 140-летия Сибирского ботанического сада». Все благотворители вносятся в книгу жертвователей Эндаумент-фонда.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?