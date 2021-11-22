Растение, которое старше динозавров, зацвело в Ботаническом саду ТГУ

«Гость из субтропиков является древним голосеменным растением, которое появилось на планете ещё до эпохи динозавров. Энцефаляртос устрашающий отличается не только необычным названием, но и цветением. В этот период у него можно наблюдать большую оранжевую шишку. Многие из этих растений сейчас находятся под охраной, крайне редко встречаются в природных местообитаниях, но при этом сохраняются в коллекциях ботанических садов», — рассказывает руководитель экскурсионного бюро СибБС ТГУ Анастасия Войцеховская.