Расследование уголовного дела по факту незаконной рубки леса в Карегодском заказнике затягивается

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту превышения должностных полномочий сотрудниками департамента лесного хозяйства Томской области находится в стадии производства, срок следствия продлен до 21 декабря 2020 года , сообщила «Новой газете» пресс-служба СК по Томской области. Более того, до сих пор все участники процесса имеют статус свидетелей и обвинение никому так и не предъявлено. Речь идет о проведении санитарной рубки на особо охраняемой природной территории государственного природного заказника «Карегодский», под видом которой фактически велась заготовка деловой древесины. В результате указанных действий лесному фонду Томской области, по оценке СК, был причинен ущерб на сумму более 9,5 млн рублей .

Напомним, что 21 сентября 2020 года в департаменте лесного хозяйства Томской области были проведены обыски и допрошены свидетели. Следственный комитет Российской Федерации по Томской области на основании материалов регионального УФСБ, прокуратуры Томской области и УМВД возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками департамента лесного хозяйства Томской области и подведомственных учреждений (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

«По предварительным данным, в августе 2019 года сотрудники департамента лесного хозяйства Томской области и подведомственных учреждений подготовили и согласовали акты лесопатологического обследования в границах особо охраняемой природной территории государственного природного заказника областного значения «Карегодский» в урочище «Обско-Чулымское» Суйгинского участкового лесничества. Согласно указанным актам назначена сплошная санитарная рубка на общей площади 10 га », — сообщал региональный СК в сентябре. Подробно о заготовке деловой древесины в Карегодском заказнике писали ТВ2 в материале « Карегодский заказник: уничтожение разрешено?» и «Новая газета» в статье «Деньгорубы» . По информации ТВ2, согласно актам под сплошную санитарную рубку был отдан лес на площади 770,1 га , а объем древесины, подлежащей рубке, составил 132,5 тыс. куб. м.

По информации томского СК, департамент лесного хозяйства Томской области продал ОГАУ «Томсклесхоз» лесные насаждения в Карегодском заказнике под сплошную санитарную рубку. При подготовке актов лесопатологических обследований и договоров купли-продажи были указаны сведения об объеме древесины, отличающиеся от фактически вырубленного объема лесных насаждений. В результате указанных действий лесному фонду Томской области причинен ущерб на сумму более 9,5 миллиона рублей.

Заготовку леса в Карегодском заказнике вела компания Валентина Широкова «Интелстрой». В своих материалах мы особо отмечали, что одним из учредителей этого «Интелстроя» являлся Артем Конев, ныне возглавляющий департамент лесного хозяйства в «белом доме». Право на рубки в заказнике бизнесмену Широкову переуступила государственная организация «Томсклесхоз», которой до получения поста в обладминистрации также руководил Артем Конев.





Для расследования уголовного дела создана следственная группа под руководством следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Томской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, что предыдущий начальник департамента лесного хозяйства Томской области Михаил Малькевич тоже обвиняется в злоупотреблении полномочиями и в настоящий момент его дело рассматривает Кировский районный суд Томска.