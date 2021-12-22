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Расширение полномочий полиции, обнуление губернаторских сроков и пенсии: Владимир Путин подписал несколько важных законов

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Президент страны Владимир Путин подписал сразу несколько важных законов. Рассказываем кратко о них.

  • Закон о публичной власти. Согласно закону, президент России сможет отправлять глав регионов в отставку в связи с утратой доверия по любым основаниям, главам регионов разрешили баллотироваться на свой пост неограниченное количество сроков подряд (сейчас — максимум на два срока подряд), но запретили использовать слово «президент» в названиях должностей.
  • Закон о расширении полномочий сотрудников полиции. Закон разрешает полицейским:

 

♦ Вскрывать транспортные средства, если это нужно, чтобы спасти чью-то жизнь, предотвратить преступление, изъять оружие или наркотики, проверить сообщение об угрозе теракта, установить обстоятельства несчастного случая или обеспечить безопасность во время массовых беспорядков и ЧС;

♦ Проникать в жилище, если там находится человек, на которого указали потерпевшие или очевидцы преступления — даже если у него нет официального статуса в уголовном деле (раньше проникать в жилище было разрешено только для того, чтобы задержать подозреваемых в преступлении);

♦ Ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий, оцеплять жилые дома, досматривать граждан и автомобили в границах оцепления (при отказе от осмотра полицейские имеют право не впускать на оцепленную территорию или не выпускать из нее до снятия оцепления);

♦ Не представляться в ситуации, когда существует угроза жизни и здоровью полицейского и других людей или нужно незамедлительно пресечь преступление (полицейский может назвать свое имя, фамилию и звание «сразу после прекращения указанных обстоятельств или действий»).

  • Продление заморозки накопительной части пенсии до конца 2024 года. По предварительной оценке, таким образом федеральный бюджет сэкономит 772,9 млрд руб. в 2024 году. В России накопительная часть пенсии заморожена с 2014 года. С того времени отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. В 2019 году Путин продлил заморозку до 2022 года.
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